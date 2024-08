Guarda Costantino limonare duro Elisabetta Canalis. E Valeria Marini. E Paola Ferrari

“Elisabetta [ Canalis] non riesce a resistere più di cinque minuti nell’acqua senza venire da me a pomiciare.”



Questa frase qui sopra non è stata proferita né da Vieri nei primi anni Duemila, né da George Clooney durante una passata edizione del Festival di Venezia, e nemmeno da Brian Perri; bensì da Costantino della Gherardesca—colui che recentemente ha fatto “vedere un pene sulla televisione di stato” per risolvere i problemi che la affliggono.



Ecco, non sappiamo se sia riuscito a risolverli del tutto—l’unica cosa davvero certa è che nel suo ultimo programma lo vedremo molto spesso limonare duro. Come in questo video, che vi presentiamo qui in esclusiva:

Costantino che limona duro Elisabetta Canalis. Poi Valeria Marini. Subito dopo Eleonora Giorgi. E Paola Ferrari. Tutte e quattro insieme sono le co-protagoniste de Le Spose di Costantino. Ovvero un docu-reality in quattro puntate, in cui ogni coppia andrà in viaggio di nozze in un paese straniero per conoscere le abitudini degli autoctoni. I Paesi sono: Uganda, Georgia, Giamaica e Ghana, e il tutto andrà in onda dall’8 gennaio su Rai2.

Nell’attesa ascoltate pure Donna Summer, soprattutto se vi sentite un cesso a pedali.