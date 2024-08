Courtney Love aveva parlato di Harvey Weinstein nel 2005

Se vi state ancora chiedendo come sia stato possibile che i (presunti) abusi sessuali di Harvey Weinstein siano rimasti un segreto sussurrato nei corridoi bui di Hollywood per così tanti anni, questo video di Courtney Love che mette in guardia nervosamente il pubblico della condotta del produttore nel 2005 forse farà un po’ chiarezza. Il breve estratto, che ha cominciato a circolare ieri dopo essere stato riportato alla luce da TMZ, vede la Love intervistata dalla comica Natasha Leggero su un red carpet.

“Hai un consiglio da dare alle ragazze giovani che vogliono trasferirsi a Hollywood?” chiede la Leggero.



“Ummm… Rischio la querela”, risponde Love, esitante. Poi si lascia andare e sputa fuori in un fiato: “Se Harvey Weinstein t’invita a una festa privata al Four Seasons, non ci andare”. E poi se ne va.

Questa brevissima clip, che non costituisce un’accusa quanto semmai un’insinuazione, a quanto pare avrebbe avuto conseguenze negative sulla carriera da attrice della Love. In risposta all’articolo di TMZ, ieri la Love ha twittato che sarebbe stata “bandita per l’eternità” dalla gargantuesca agenzia hollywoodiana CAA in conseguenza di questa risposta.

