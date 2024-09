Non ci meritavamo la cover screamo di “XO Tour Lif3” di Lil Uzi Vert

“XO Tour Lif3” di Lil Uzi Vert è una hit pazzesca. Come abbiamo scritto nella nostra recensione di LUV is Rage 1.5, “Lil Uzi Vert è il nuovo Conor Oberst, ma senza la sfiga“. “XO Tour Lif3” è il simbolo di questa cosa, un pezzo malinconico, sentito, appassionato—dovevamo aspettarci che arrivassero dei tamarri in canottiera a rovinarlo a colpi di schitarrate di plastica.

I tamarri in questione si chiamano Fame On Fire e hanno registrato la canzone in stile vanilla-screamo da centro commerciale americano, girandoci anche un video imbarazzante, che potete vedere qua sopra, che sembra uscito da un film distopico su una nuova ondata di segregazione razziale, in cui i sensibili artisti bianchi in maglietta bianca accarezzano i propri strumenti musicali e i rudi gangster di colore brandiscono mitra e pistole. Inoltre il cantante tiene in mano per tutto il tempo una bottiglia di Hennessy (ahem!) da cui non lo si vede mai bere e che immaginiamo sia stata comprata per lui da uno dei mercenari neri al suo servizio.

Videos by VICE

Se, come noi della redazione, avete bisogno di incazzarvi con qualcuno o qualcosa per iniziare al meglio le vostre giornate, guardate il video qua sopra.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.