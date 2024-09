Cozze e vongole in brodo di pomodoro con ‘Nduja

Porzioni: 1

Preparazione: 20 minuti

Ingredienti



150 grammi di ‘Nduja

1 cucchiaio di semi di finocchio

1 cucchiaio di olio d’oliva

1 cucchiaio di aglio tritato

1 cucchiaio di scalogno a pezzettini

½ cucchiaio di limone sotto sale, a pezzi

8 cucchiai di vino bianco

1 cucchiaio di succo di limone

2 cucchiai di salsa di pomodoro

12 vongole

12 cozze

58 grammi di brodo di aragosta

58 grammi di brodo vegetale

prezzemolo a pezzi

Procedimento

1. Nota dello chef: La ‘Nduja e il limone sotto sale di questa ricetta sono fatti in casa. Potete comprarli al negozio o al supermercato.

2. In una padella antiaderente mescolare la ‘Nduja e il finocchio macinato a fiamma medio-alta.

3. Aggiungere aglio, scalogno e limoni. Cuocerli per 3 minuti.

4. Aggiungere cozze, succo di limone e vongole. Cuocere per due minuti poi aggiungere vino bianco e salsa di pomodoro. Fai ridurre il vino bianco per rendere il brodo più denso.

5. Quando il vino bianco si riduce, aggiungere il brodo di aragosta e quello di verdure, poi coprire la padella per creare vapore. Cuocere per circa 5 minuti o finché i gusci si aprono.

6. Versare in una ciotola calda. Completare mettendo sulle cozze e le vongole un tocco di finocchio e prezzemolo. Servire con due fette di pane grigliato strofinate con l’aglio.

Da Chef’s Night Out: Bestia

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies DE.