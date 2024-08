Fa così tanto caldo che le cozze muoiono cucinandosi da sole nei loro gusci

Ogni volta che le temperature iniziano a sfiorare i 40 gradi di pomeriggio, viene da riconsiderare la classica espressione “fuori fa così caldo che si può friggere un uovo per terra.” Durante certe giornate estive, si può avere quella sensazione, anche se, secondo la Library of Congress, un uovo non inizia a friggere prima di raggiungere i 70 gradi — mentre un marciapiede medio può raggiungere al massimo solo i 62 gradi.



Tuttavia di recente Jackie Sones, coordinatrice della ricerca presso la Bodega Marine Reserve di Sonoma County, in California, ha rilevato come un numero significativo di cozze della California sia morto all’interno dei propri gusci — e questo perché le temperature dell’ambiente in cui si trovavano erano sufficientemente alte da cuocerle sulle rocce alle quali erano attaccate.

Intorno alla metà dello scorso giugno, mentre Sones stava lavorando sul campo vicino a Bodega Bay si è accorta che un numero significativo di cozze che avevano attraversato la condizione di bassa marea erano aperte, perché erano state vaporizzate a morte nei loro stessi gusci. Ha documentato le morti dei mitili in tre post — tutte intitolati “Too Hot” — sul suo blog The Natural History of Bodega Head.

Sones ritiene, che questo sia il decesso di massa di cozze è il più vasto che ha visto in 15 anni.

“Nelle analisi recenti condotte a Bodega Bay lo scorso fine settimana, in media circa il 30% delle cozze dello strato superficiale sono morte”, ha spiegato a VICE via mail. “Alcuni siti presentavano una mortalità di circa il 5%, mentre altri hanno rilevato una mortalità del 70%. Durante un evento simile nel 2004, il tasso medio di mortalità è stato di circa il 10%, quindi l’evento del giugno 2019 è stato molto più grave.”

Secondo Bay Nature, a metà giugno — quando Sones ha rilevato per la prima volta il decesso di massa delle cozze — la temperatura dell’aria a Bodega Bay era più calda della media (quasi 24 gradi), la brezza era assente, e le basse maree si verificavano a metà giornata. Le cozze non sono riuscite a raffreddarsi senza quella brezza, e le temperature all’interno dei loro gusci hanno raggiunto anche i disagevoli (oltre che mortali) 105 gradi. “Stavano letteralmente cucinandosi là fuori”, ha spiegato Brian Helmuth, biologo marino della Northeastern University.

Oltre a subire un destino persino peggiore di dover ascoltare quella canzone di Dave Matthews che parla di cucinare le uova all’aperto e leccare ripetutamente il sudore di qualcuno dalla sua faccia, Sones sostiene che questi decessi di cozze influiranno su altre componenti dell’ecosistema della baia. “Le cozze della California sono specie ‘di base’, che forniscono le condizioni per un habitat con una diversità molto elevata di altre specie,” ha spiegato Sones. “Anche se non tutte le cozze sono morte, probabilmente perdere le prime file avrà un impatto negativo sugli animali che vivono negli strati più profondi”.

Quando le cozze sono state vittime di un destino simile nel 2004, i ricercatori hanno ritenuto che la causa fosse stata una combinazione simile di temperature diurne insolitamente alte e maree basse durante il giorno, che hanno lasciato le cozze esposte a delle temperature molto alte (Bay Nature sottolinea come normalmente i giorni più caldi dell’anno nella California settentrionale corrispondono a quelli con le maree basse al mattino presto o a tarda notte). Ma, come stiamo imparando — riguardo alla natura e, beh, in generale alla vita — ciò che un tempo era normale non si ripete necessariamente in modo uguale.

“Gli scienziati ritengono che la frequenza e la durata delle ondate di calore stia per aumentare,” ha scritto Sones. “Da questo punto di vista, anche se è difficile prevedere il futuro, è importante documentare questi eventi meteorologici estremi e i loro effetti”.

Così, forse sarete in grado di cucinare per davvero le uova sul marciapiede. Ma probabilmente non sarà una buona notizia.

