L’uomo che diceva di aver inventato Bitcoin è nel mezzo di una causa da 10 miliardi di dollari

Le origini di Bitcoin sono avvolte dal mistero, ma sono due le persone che per anni hanno scandagliato i confini della sua mitologia: un programmatore disabile chiamato Dave Kleiman, che è morto nel 2013 a causa di una malattia, e l’australiano Craig Wright, che nel 2016 ha affermato di essere l’anonimo creatore di Bitcoin.

Ora, il gruppo di Dave Kleiman sta facendo causa a Wright per 1.100.111 bitcoin, ovvero oltre 10 miliardi di dollari americani, e per la proprietà intellettuale del software Bitcoin, secondo un documento legale compilato da un tribunale della Florida il 14 febbraio. La causa, effettuata a nome di Ira Kleiman, fratello di Dave e rappresentante della sua eredità, afferma che Wright e Kleiman abbiano minato Bitcoin insieme sin dai primi giorni della valuta, e che dalla morte di Kleiman, Wright abbia “portato avanti un piano” per “ottenere i Bitcoin di Dave.”

La causa (embeddata sotto), afferma che la quantità di Bitcoin in discussione dovrà essere determinata durante il processo — in pratica, Kleiman non è troppo sicuro di quale sia la posta in gioco. Ma gli avvocati di Kleiman hanno le dichiarazioni di Wright da cui partire, dalle quali hanno estrapolato che, secondo loro, Wright deve a Kleiman fino a 1 milione di Bitcoin, che è il totale di monete apparentemente estratte da Wright e Kleiman. Infine, la causa è pensata per ottenere dai 300.000 ai 1.1 milioni di Bitcoin.

Nella causa non c’è alcun riferimento al fatto che Kleiman o Wright, o entrambi (o nessuno dei due), abbiano effettivamente creato Bitcoin. Ciò che c’è nella causa, però, è un’indicazione per la quale entrambi erano in contatto nel marzo 2008 — il white paper di Bitcoin è stato pubblicato a ottobre 2008 — e che Dave ha detto a suo fratello ira nel 2009 che “stava creando una ‘moneta digitale’ con un ricco uomo estero, per esempio Craig.” La causa afferma che Kleiman e Wright “e altri due” abbiano condotto delle transazioni Bitcoin il 12 gennaio 2009, nove giorni dopo che il primo blocco di transazioni Bitcoin è stato creato da Satoshi Nakamoto, lo pseudonimo dell’inventore di Bitcoin.

La causa afferma anche i due avevano un’azienda di base in Florida chiamata W&K Info Defense Research LLC che voleva sviluppare delle tecnologie basate su Bitcoin sin dal 2011, fino alla morte di Kleiman nel 2013. La causa chiama Wright un “socio d’affari” di quest azienda ma definisce Dave Kleiman come “unico membro” di W&K, dando lui la proprietà totale dei bitcoin minati sotto l’egida di questa azienda.

“Non importa se entrambi fossero coinvolti nel team Satoshi o fossero Satoshi stesso,” ha detto Velvel Freedman, uno dei due avvocati a Boies Schiller Flexner LLP, che hanno lavorato alla causa, al telefono. “Ciò che importa è ciò che è chiaro dalle affermazioni di Wright e dalle prove e dalle email: Entrambi hanno minato Bitcoin dall’inizio di Bitcoin, o da poco dopo l’inizio.”

La causa afferma che dopo la morte di Kleiman, Wright abbia mandato una mail a Louis Kleiman, il padre novantenne di Dave, in cui affermava che lui e Dave erano due delle tre persone chiave dietro l’invenzione di Bitcoin. La causa afferma che quella è la prima volta che i Kleiman venivano a sapere dell’apparente coinvolgimento di Dave nella creazione di Bitcoin. La causa afferma che Wright abbia inviato diversi documenti che mostrano come il recentemente defunto Dave Kleiman avesse trasferito la proprietà di W&K a lui. Ciononostante, afferma la causa, questi documenti erano stati retro-datati e falsificati, e la firma di Kleiman era stata falsificata con un font per computer.

La causa afferma che dopo che Ira Kleiman aveva mostrato dei dubbi sulla validità dei documenti che Wright aveva presentato alla famiglia, Wright aveva tentato di “impedire a Ira di dichiarare pubblicamente queste cose” promettendo pubblicamente che “avrebbe pagato ciò che doveva dei beni di Dave.” La causa inoltre afferma che i pagamenti non furono mai effettuati.

“La palla ora è all’arringa di Craig in tribunale,” ha affermato Freedman, aggiungendo che crede che un tribunale della Florida avrà la giurisdizione sul caso di Wright perché W&K Info Defense Research si trovava lì.

Motherboard ha cercato di contattare Craig Wright per un commento attraverso l’ultima linea di contatto attraverso cui avevamo comunicato, che era un canale Slack a tema Bitcoin, ma non ci ha risposto subito. Aggiorneremo l’articolo non appena avremo novità.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Motherboard US.