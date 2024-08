Le cose più sceme che gli uomini pensano delle mestruazioni

Quando alle elementari è arrivato il momento di spiegarci cosa fossero le mestruazioni, la maestra ha portato tutte noi bambine in una stanza e ha tirato fuori dall’armadietto un assorbente enorme. Una tavola da surf assorbente, in pratica. Ce la siamo passata di mano in mano tra sguardi sconcertati, e una volta completato il giro la maestra ha riempito un portauovo di vernice rossa per poi rovesciarla sull’assorbente. Una lezione preziosissima.



E i nostri compagni maschi, cosa hanno capito quel giorno delle mestruazioni? Il fatto che alcuni ragazzi facciano ancora gli schizzinosi quando si affronta il tema mi fa intuire che la risposta sia: nulla. Anche molte ragazze sono in estremo imbarazzo a parlarne. Qualche giorno fa, l’associazione Plan International UK ha pubblicato i risultati di una ricerca su 1000 ragazze di età compresa tra i 14 e i 21 anni: per almeno metà il ciclo mestruale è causa di imbarazzo. L’associazione raccomanda che a scuola entrambi i sessi ricevano insegnamenti al riguardo.

L’incomprensione porta a confusione e misoginia interiorizzata, perciò per offrire un servizio alla società ecco qui tutto quello che voi, ragazzi, dovete sapere sulle mestruazioni. Le domande me le hanno fatte uomini di età compresa tra i 18 e 40 anni.

“QUAL È LA DIFFERENZA TRA ASSORBENTI ESTERNI E INTERNI E PERCHÉ ALCUNE RAGAZZE LI PREFERISCONO ESTERNI?”

Gli assorbenti esterni sono gommoni che piazzi come strato aggiuntivo sulle mutande. Gli assorbenti interni o tamponi sono tappini di materiale assorbente che inserisci nella vagina. Sono la stessa cosa, è una questione di scelte personali.



Alcune preferiscono gli assorbenti esterni perché non vogliono—o non riescono mentalmente o fisicamente—a sopportare l’invasività di un assorbente interno. D’altra parte, molte trovano l’assorbente esterno scomodissimo, come un pannolino per adulti. Il lato positivo del tampone è che sta fuori dai piedi. Ti dimentichi che ce l’hai. Alcune li usano entrambi, e sempre più donne usano la mooncup, una tazzina di plastica riutilizzabile da lavare dopo ogni utilizzo.

“CAPITA MAI DI PROVARE PIACERE METTENDO L’ASSORBENTE INTERNO?”

Quanto sopra può uscire solo dalla mente di un uomo condizionato a pensare che il suo pisello sia una bacchetta magica e che è rimasto assolutamente interdetto nello scoprire che nella maggior parte dei casi il sesso penetrativo è inutile ai fini dell’orgasmo femminile. Prendetevi il l’indice e infilatevelo nell’orecchio. Spingetelo fino in fondo. Ancora. Eccovi. No: non proviamo piacere a inserirci un ovulo di cotone secco nella vagina.



“PUOI FARE SESSO QUANDO HAI IL CICLO?”



Yes baby. O perlomeno, se vogliamo farlo, possiamo farlo. Ci sarà un po’ di sangue in giro. Se ne stiamo perdendo tanto magari non vale la pena. Ma non c’è niente di strano o assurdo.

“SEI PIÙ ARRAPATA, DURANTE LE MESTRUAZIONI?”

Non tutte le donne, ma in generale sì. Tutte le ricerche sui cicli ormonali dimostrano che è probabile avere un’impennata di eccitazione intorno al 14esimo giorno, con l’ovulazione—una cosa molto sensata dal punto di vista riproduttivo. Il progesterone, un ormone che affossa la libido, è basso durante le mestruazioni, e questo potrebbe spiegare l’eccitazione. Secondo altri, potrebbe essere dovuto a: maggiore lubrificazione, fine del periodo del premestruo, o—più probabilmente—la pressione sulle terminazioni nervose della zona pelvica.

“LE DONNE DIVENTANO STRONZE QUANDO HANNO LE MESTRUAZIONI?”

NO. Se proprio dovete collegare lo stato emotivo di una donna con il suo sistema riproduttivo, fatelo bene.

Ecco una guida alla sindrome premestruale (PMS) per principianti: non tutte le donne ce l’hanno, e ciascuna reagisce ai cambiamenti ormonali in modo diverso. Se il premestruo arriva, arriva tra il 14esimo giorno e l’inizio delle mestruazioni. Può durare qualche ora o due settimane intere. Il 75 percento delle donne ne soffre almeno per un periodo della vita. Una forma grave della sindrome premestruale è il disturbo disforico premestruale (PMDD), che colpisce dal due all’otto percento delle donne.



L’idea che le donne si comportino da premestruo durante il ciclo è sbagliata, ed è dovuta alla paura maschile delle mestruazioni, e all’idea che le donne siano biologicamente instabili.

“È VERO CHE NON PUOI RIMANERE INCINTA DURANTE LE MESTRUAZIONI?”

Non è impossibile, è solo meno probabile—quindi proteggetevi sempre, se non volete figli. La finestra fertile è tra l’11esimo e il 21esimo giorno.

“È VERO CHE VI SI SINCRONIZZA IL CICLO, TRA AMICHE?”

Mi sento di dire che è vero perché è successo in ben due casi di convivenza con altre donne. Ma la scienza non ha una risposta chiara sul tema, con ricerche che mostrano sia risultati positivi che negativi, mentre la più recente dice che è tutta una leggenda. Comunque, ci piace pensare all’utero come una cosa potente, in grado di connettersi con altri uteri. Nel 1999, una ricerca ha rivelato che l’80 percento delle donne credeva il ciclo potesse sincronizzarsi, e al 70 percento di esse questa cosa piaceva.

“HAI MAI AVUTO LA TENTAZIONE DI ASSAGGIARE IL TUO SANGUE?”



Hai mai avuto la tentazione di assaggiare il sangue che fuoriusciva da una ferita al dito per vedere quanto era metallico? Sì? Bene, se avessi le mestruazioni, leccheresti mai un dito sporco di sangue per sapere la stessa cosa? Non lo so. C’è gente che ha molto a cuore tutto ciò che espelle il proprio corpo. Ma non c’è niente di male nell’essere curiosi.

“DURA SEMPRE UNA SETTIMANA? VIENE OGNI MESE?”

L’idea che duri una settimana ogni mese è semplicemente una generalizzazione che funziona. Ad alcune fortunate dura meno, anche un giorno o due. Ad altre, una settimana intera. Viene con un ciclo di circa 28 giorni. Ma anche questo varia da persona a persona.

“PUOI BLOCCARE LE MESTRUAZIONI IN MODO PERMANENTE, E SE SÌ PERCHÉ NON LO FAI?”

L’assunzione senza pause della pillola contraccettiva fa sì che non vengano le mestruazioni. Di solito si fa perché non le si vuole avere, o sotto indicazione medica, per curare i casi di sindrome premestruale particolarmente dolorosa. Io ho una terapia ormonale sostitutiva per bloccare il ciclo a causa del disturbo disforico premestruale. Ci sono anche medicinali o altri metodi alternativi alla contraccezione orale tradizionale. Generalmente (ed escludendo le gravidanze), a meno che il ciclo non si interrompa a causa di stress, disturbi alimentari, perdita di peso, o altre malattie o motivi, sei costretta ad averlo finché non scompare del tutto. E quel momento, amici, si chiama menopausa.

“TE NE ACCORGI QUANDO STANNO ARRIVANDO LE MESTRUAZIONI? HAI UN PREAVVISO DI 24 ORE?”



Sarebbe effettivamente molto comodo, se ogni donna avesse un allarme interno che la avverte quando stanno per arrivare le mestruazioni. Alcune sono molto regolari e a loro le mestruazioni arrivano alla stessa ora, lo stesso giorno del mese, ogni singolo mese, quindi non hanno sorprese. Alle volte, è un crampo ad avvertirti. Alle volte solo l’intuito. E alle volte ti ritrovi in un bagno pubblico ad arrotolarti carta igienica nelle mutande perché sei stata colta di sorpresa.

“FINISCE ALL’IMPROVVISO?”

Dipende da persona a persona. Per alcune persone diminuisce lentamente fino a sparire, per altre si dimezza di netto. Non è un rubinetto, comunque.

“AVERE LE MESTRUAZIONI PER PRIMA, IN TERMINI DI ETÀ, HA QUALCHE SIGNIFICATO? E SE SEI L’ULTIMA TRA LE TUE AMICHE, SEI CONSIDERATA UNA SFIGATA?”

Ai miei tempi c’era un codice sociale non scritto per cui la prima compagna a cui veniva il ciclo era considerata per qualche motivo quella più sveglia. Significava essere più grandi delle altre e per questo più vicine al sesso, immagino. A ognuna le mestruazioni vengono in età diversa, dipende dalla genetica (quando le hanno avute tua mamma e tua nonna) e da altri fattori (se sei sovrappeso, per esempio). Detto tutto ciò, non sono più una ragazzina di 13 anni, grazie a dio, quindi non so come funzioni oggi.

Ecco tutto. Complimenti, lettore, adesso sai più cose di quante non ne sapesse la mia insegnante di scienze delle elementari.

