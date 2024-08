Credi di essere bravo a ‘Dark Souls’? Prova a giocarci con una canna da pesca

Ad alcuni piace andare a pesca quando hanno un po’ tempo libero. Altri preferiscono i videogiochi punitivi come Dark Souls. Ma come mostra lo youtuber e streamer ATwerkingYoshi, queste attività non devono per forza escludersi l’un l’altra. Recentemente, su Twitch, ha sfoggiato le sue capacità con Dark Souls 3, un gioco notoriamente molto difficile, usando nient’altro che il controller a forma di canna da pesca che era stato realizzato appositamente per il gioco di pesca Pro Shops: The Strike.

Yoshi si è fatto un nome facendo questo genere di cose, e nella sua bio su Twitter ha scritto che può affrontare “qualsiasi gioco con qualsiasi controller”. Una sparata un po’ grossa, ma a cui ha fatto di tutto per tener fede. L’ultima volta che avevamo parlato di lui stava usando un giradischi progettato per DJ Hero con l’obiettivo di battere Abyss Watchers di Dark Souls 3. Apparentemente, Yoshi ha qualcosa contro questo personaggio in particolare, perché è proprio in questa battaglia che ha mostrato anche il suo virtuosismo con la canna da pesca.

Videos by VICE

In ogni caso, la canna da pesca sembra meglio equipaggiata rispetto al giradischi. Se non altro ha un joystick, che almeno apparentemente fa una grossa differenza. Il bastone ha anche una serie di bottoni piazzati come si deve, che ti danno quasi la sensazione di avere in mano un vero controller.

Impressionante il video di ATwerkingYoshi, ma è solo una delle cose che è riuscito a fare usando i controller più strani. Un solo giorno dopo aver condiviso la sua esperienza con la canna da pesca, ha postato uno stream di 10 ore in cui gioca a Dark Souls 3 con un manubrio per giocare a Mario Kart sulla Wii.