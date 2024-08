Come Human Rights Watch sta indagando sui crimini di guerra russi in Ucraina

In seguito al bombardamento russo del teatro nella città ucraina di Mariupol a marzo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha accusato Vladimir Putin di essere un “criminale di guerra.” Tuttavia, la condanna internazionale degli attacchi della Russia in Ucraina non li rende automaticamente crimini di guerra.

Dal punto di vista giuridico, affinché un attacco sia riconosciuto ufficialmente come crimine di guerra devono esserci prove evidenti che siano state violate leggi internazionali. Questo prevede una lunga e complicata fase di raccolta e documentazione delle suddette prove, che può richiedere anni.

Il Guardian ha riportato che Iryna Venediktova, procuratrice generale dell’Ucraina, sta aprendo inchieste giudiziarie su circa duemila casi di potenziali crimini di guerra commessi nel corso dell’occupazione russa, sia in Ucraina che attraverso la Corte penale internazionale. Le inchieste di Venediktova e la possibilità che gli atti denunciati siano considerati formalmente atti di guerra saranno supportate in parte dalle prove raccolte e analizzate anche da Human Rights Watch.

Il 3 aprile 2022, la Ong ha pubblicato un rapporto sui crimini di guerra presumibilmente commessi dai soldati russi a Chernihiv, Kharkiv e Kyiv. I reati sarebbero stati commessi tra il 27 febbraio e il 14 marzo.

Tra le accuse descritte in dettaglio figurano lo stupro di una donna nella regione di Kharkiv e l’esecuzione di un civile a Bucha. Il rapporto prende anche in esame l’omicidio di una madre e del figlio 14enne nel paese di Vorzel. Le due persone sono state costrette a uscire da uno scantinato in cui è stato lanciato un fumogeno, poi sono state colpite con un’arma da fuoco. Il bambino è morto immediatamente, la madre pochi giorni dopo.

Man mano che la situazione in Ucraina evolve, molte persone esperte temono che questi incidenti siano solo la punta dell’iceberg. Una recente inchiesta del sito Meduza, ad esempio, ha ricostruito una serie di uccisioni sommarie e stupri commessi nella cittadina di Bogdanivka, nella regione di Kyiv.

Hugh Williamson, ex corrispondente del Financial Times, è ora direttore della sede europea e dell’Asia centrale di Human Rights Watch. VICE ha parlato con lui di come si definisce un crimine di guerra e di quali conseguenze (se ci saranno) potrebbe dover affrontare la Russia in futuro.

VICE: Che cos’è un crimine di guerra?

Hugh Williamson: Il diritto bellico è una parte del diritto internazionale e definisce le regole per tutte le parti coinvolte in un conflitto militare. Le proprietà e le infrastrutture civili, come scuole e ospedali, non possono essere prese di mira. Un altro esempio è che i prigionieri di guerra devono essere protetti e i soldati devono trattare in modo umano i civili. Qualsiasi violazione di queste leggi dovrebbe essere documentata. Il che include, per esempio, stupri ed esecuzioni. Quando queste violazioni possono essere dimostrate con prove chiare e fattuali, allora è possibile chiamarle crimini di guerra.

Come avete indagato sulle accuse presenti nel rapporto?

Human Rights Watch lavora in Ucraina da trent’anni, dunque abbiamo accesso a moltissime fonti, sia persone esperte in situazioni di conflitto che persone che lavorano sulle fonti aperte per verificare video e materiali fotografici disponibili pubblicamente. In questo caso, abbiamo parlato con le persone e confrontato le informazioni tra diverse fonti.

Chi avete intervistato?

Nel rapporto abbiamo incluso il resoconto di dieci persone, e parlato con molte di più sul campo. Sugli altri casi non siamo riusciti a incrociare dati e riferimenti e confermare pienamente le informazioni, dunque non potevamo usarli. Tra questi ci sono altri tre casi di violenza sessuale. Questo rapporto è il primo risultato di un processo ancora in corso con le persone che vivono nelle aree dell’Ucraina colpite.

Pensi che i presunti crimini di guerra denunciati dal report potrebbero essere parte di una strategia più ampia da parte della Russia?

Al momento possiamo solo presumere che si tratti di casi individuali. Non possiamo parlare di uno schema. A ogni modo, è possibile che questi casi siano più comuni di quanto sappiamo. Le autorità governative a Bucha hanno denunciato il ritrovamento di 200 o 300 cadaveri nella città [secondo un’inchiesta del New York Times potrebbero essere anche di più]. Non sappiamo come sono morte queste persone. Come organizzazione, non vogliamo saltare alle conclusioni. Vogliamo presentare fatti autentici.

A Mariupol non ci sono più giornalisti. La situazione potrebbe essere più grave di quel che sembra?

Abbiamo paura che crimini simili [a quelli presentati nel rapporto] possano essere stati commessi anche nelle città più grandi che sono sotto il controllo della Russia, compresa Mariupol. Potremmo scoprirlo quando avremo accesso alla regione.

La Russia sostiene che questi crimini di guerra siano stati una messinscena. Cosa pensi della reazione russa alle accuse?

Per me significa che è importante, specialmente per organizzazioni come la nostra, spezzare la catena di disinformazione che la Russia sta diffondendo sulla guerra. È essenziale raccogliere prove che possano essere presentate alle autorità ucraine che stanno indagando sui crimini di guerra e alla Corte penale internazionale.

Chi è responsabile delle punizioni per crimini di guerra?

Il governo i cui soldati hanno commesso crimini di guerra ha la responsabilità di indagare e, se necessario, perseguire soldati e superiori. Sfortunatamente, non possiamo dare per scontato che la Russia segua questo protocollo. L’Ucraina sta compiendo indagini accurate e raccogliendo tutte le informazioni possibili. Anche la Corte penale internazionale potrebbe prendere provvedimenti, dunque è importante conservare le prove. A Bucha, per esempio, i corpi delle persone uccise devono restare in buone condizioni così che la scientifica possa esaminarli.

Quante probabilità ci sono che le persone responsabili siano condannate?

È difficile a dirsi. Ora la cosa più importante è raccogliere dati e prove per creare un caso forte da un punto di vista giuridico. Quando parliamo della Corte penale internazionale, le prove non hanno un termine di prescrizione, il che significa che non c’è un limite temporale per un processo. Potrebbero volerci cinque o dieci anni. Ma spero che non ci voglia così tanto.