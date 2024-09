Questi ricercatori hanno scoperto un modo per fermare gli effetti di CRISPR

Un gruppo di ricercatori ha scoperto un modo per bloccare gli effetti di un potente strumento di manipolazione genetica per proteggere i geni che gli scienziati non vogliono alterare accidentalmente.

I ricercatori della UC San Francisco hanno capito come disattivare a comando gli effetti del sistema di manipolazione genetica CRISPR/Cas 9. Questa tecnologia è potenzialmente in grado di alterare sementi, virus e persino cellule umane, ma capita anche che influenzi cellule che i ricercatori non avrebbero voluto modificare, portando a effetti collaterali non intenzionali.

Ma, secondo un paper pubblicato di recente su Cell, alcune proteine anti-CRISPR potrebbero garantire la protezione delle cellule disinteressate alla manipolazione dagli effetti del processo.

“I ricercatori e i comuni cittadini sono ragionevolmente preoccupati dal fatto che CRISPR sia tanto potente da essere utilizzato per fini pericolosi,” ha detto Bondy-Denomy. “Questi inibitori forniscono un meccanismo che blocca le applicazioni nefaste e fuori controllo di CRISPR, rendendo più sicuro esplorare i modi in cui questa tecnologia può essere impiegata per aiutare le persone.”

Il sistema anti-CRISPR funziona sfruttando le proteine lasciate indietro dal sistema di manipolazione genetica naturale, un po’ come si fa con i virus tattici per combattere i batteri nel corpo. Il gruppo della UC San Francisco ha esaminato dei ceppi di Listeria e valutato le sue proteine per scoprire quale fosse quella giusta per bloccare la tecnologia CRISPR.

Dopo tutto, quando si tratta di strumenti tanto potenti, fa sempre comodo avere un “freno a mano.”