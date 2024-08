Cari TikToker, smettetela di dire che i cristalli curano le malattie

Si presume che gli algoritmi dei social media siano bravi a capire chi sei e cosa ti piace come consumatore. Eppure TikTok non sembra azzeccare nessuno dei miei veri interessi: pensa che mi piacciano le donne, che stia ristrutturando una casa in campagna e che sia innamorata di Harry Styles—ok, quest’ultima cosa potrebbe essere un po’ vera. Insomma, il discorso è che la mia pagina Per Te è spesso un po’ a caso.

A un certo punto devo essermi soffermata un po’ troppo a lungo su un video sui cristalli curativi e mi trovo ora intrappolata nel mondo di #Crystaltok, in cui le persone sventolano davanti all’obiettivo minerali di tutti i colori, predicando che servano a migliorare la salute, il reddito e addirittura la vita sessuale.

Videos by VICE

Queste pietre preziose si formano nelle profondità della terra grazie alla pressione e al calore. Da migliaia di anni, gli esseri umani li usano come ornamenti, e alcuni sono usati per scopi industriali.

Ma oggi, molte persone acquistano cristalli per le loro proprietà esoteriche. Si tratta di un mercato da oltre un miliardo di euro che ha goduto di una crescita esponenziale durante la pandemia e ha avuto conseguenze significative sul mercato rivale dei diamanti. Un rappresentante della piattaforma di vendita al dettaglio online Stein-Insel ha detto a VICE di aver notato un particolare boom delle vendite tra le persone di età più giovane, “nel target di TikTok.”

Questo boom potrebbe avere qualcosa a che fare con il diffuso senso di terrore che molti di noi si trovano a provare davanti alle notizie dominate da guerra, malattie e inflazione crescente. Quando il mondo sembra diventare sempre più complicato e minaccioso, molte persone vanno alla ricerca di rifugio tra teorie del complotto ed esoterismo.

L’hashtag #crystaltok è stato usato oltre quattro miliardi di volte sulla piattaforma social, per video che promettono di essere in grado di fare qualunque cosa, da far innamorare la tua crush a gestire genitori severi, da ottenere buoni voti a scuola a combattere la dipendenza da telefonino o addirittura purificare la pelle dalle imperfezioni. Le affermazioni—evidentemente mirate a un pubblico molto giovane—crescono in assurdità di post in post.

Il trend in sé sarebbe innocuo—finché non arrivi alla parte in cui TikToker a caso cominciano a consigliare di usare pietre colorate per curare vere e proprie patologie mentali e fisiche. L’ametista, la howlite e l’ematite dovrebbero alleviare i dolori mestruali. L’ossidiana nera “rimuove la depressione”, la celestite aiuta il trattamento del disturbo borderline e la fluorite di quello da deficit di attenzione. L’eliotropio cura la tosse e il quarzo citrino i problemi di stomaco.

Il problema è che le proprietà curative dei cristalli non sono mai state dimostrate scientificamente. Uno studio del 2001 ha scoperto che i cristalli hanno un effetto placebo, ovvero miglioravano la salute fisica e mentale dei pazienti presi in esame senza avere alcun effetto terapeutico diretto. Lo studio aveva diviso i partecipanti in due gruppi: a uno era stato chiesto di meditare con una pietra, all’altro con un cristallo finto fatto di plastica. Entrambi i gruppi hanno riportato di sentirsi meglio dopo, ma non vi era alcuna differenza tra i due.

Questo ci porta a un’altra questione: molti cristalli sul mercato sono falsi. Sono fatti di plastica e resina sintetica e vengono venduti come pietre vere. Non è chiaro quanto questo ramo del mercato sia sviluppato, ma anche su TikTok in alcuni video si insegna a riconoscere le gemme reali da quelle finte.

La YouTuber ed ex-commessa di un negozio metafisico Courtney Violetta parla di materialismo spirituale in un video uscito nel 2021. “Ho imparato che non ci servono degli oggetti per collegarci alla nostra mente,” ha detto, raccontando di come ha smesso di spendere i suoi sudati risparmi in cristalli e altri oggetti che vedeva nei video di influencer metafisici.

Nel suo lavoro, le capitava spesso di avere a che fare con clienti che le raccontavano la loro storia in cerca di aiuto. “Mi sentivo a disagio e in colpa perché ero costretta a vendere loro un cristallo, una tisana o una candela—era il mio lavoro—quando ciò di cui avevano bisogno era l’aiuto di un terapeuta,” ha confessato. “La gente veniva in questo negozio a comprare tutta questa roba nella speranza di trovare un rimedio rapido per sentirsi meglio, che all’improvviso non ci fosse più niente su cui lavorare.”

Violetta crede ancora nel potere energetico dei cristalli, ma riconosce anche che non è possibile che una bella pietra possa aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Va benissimo volersi circondare di oggetti graziosi. Ma se sei alla ricerca di aiuto e pensi di trovarlo così, mi dispiace informarti che qualcuno ti sta truffando.