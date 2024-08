Crostata senza glutine al cioccolato e burro d’arachidi

Porzioni: 8

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Ingredienti

Per l’impasto:

140 g di farina di mandorle

90 g di burro, sciolto

13 g di zucchero semolato

6 g di sale fino

Per lo strato di burro di arachidi:

113 g di cioccolato bianco, tritato grossolanamente

125 g di burro di arachidi liscio

Per lo strato di cioccolato:

113 g di cioccolato per dolci, tritato grossolanamente

113 g di cioccolato fondente al 50%, tritato grossolanamente

250 ml di panna

2 tuorli d’uovo grandi

Per guarnire:

Sale marino in fiocchi

Preparazione

1. Pre-riscalda il forno a 190°C.

2. Prepara l’impasto: in una grande ciotola mescola assieme farina di mandorle, burro, zucchero e sale. Stendi l’impasto all’interno e lungo i lati di uno stampo per crostate con base rimovibile, da 22 cm di diametro. Inforna e fai cuocere fino quando l’impasto diventa dorato, in circa 12 minuti. Fai raffreddare completamente fuori dal forno.

3. Prepara lo strato di burro d’arachidi: metti il cioccolato bianco in una ciotola media e fallo sciogliere in microonde per circa 30 secondi, aumentando piano piano la temperatura. Aggiungi il burro di arachidi e frulla tutto fino ad ottenere un composto liscio. Spalma uno strato uniforme di composto sulla base fatta raffreddare precedentemente. Metti in frigo fino a rassodamento dello strato.

4. Fai lo strato di cioccolato: metti tutto il cioccolato in una ciotola media e i tuorli in un’altra. Porta a bollore la panna in una piccola casseruola a fuoco medio, circa 2 minuti. Ora versala sul cioccolato e lascia riposare per 2 minuti, quindi frulla tutto fino ad ottenere un composto liscio. Versa un po’ di composto nelle uova, sbatti energicamente, quindi versa il resto del composto e frulla. Spalma sopra il precedente strato il composto appena ottenuto in modo uniforme. Cospargi con un po’ di sale marino e conserva in frigorifero per almeno 1 ora e fino al momento di servire.