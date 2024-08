Questa ‘crypto-opera d’arte’ è in vendita per San Valentino per 1 milione di dollari in criptovalute

Siete uno dei fortunati che hanno investito per primi in bitcoin o altre criptovalute e ora siete milionari? Ecco il regalo di San Valentino che fa per voi: ‘Forever Rose‘ è un’opera di crypto-arte creata dall’artista concettuale Kevin Abosch in collaborazione con Gifto — una piattaforma che utilizza “un protocollo universale decentralizzato che consente la creazione e lo scambio di regali virtuali basati sui meccanismi della blockchain e degli smart contract.”

L’opera è in vendita sul noto exchange Binance per l’equivalente di 1 milione di dollari in criptovalute proprio il giorno di San Valentino, l’opera risiederà sulla blockchain sotto forma di token di Ethereum e sarà disponibile per un singolo acquirente. Il proprietario potrà conservarla, venderla o regalarla proprio per San Valentino.



Videos by VICE

Si può acquistare Forever Rose solo con due tipi di criptovalute: GTO di GIFTO e IAMA ‘I am a coin’ (IAMA Coin), una criptovaluta ideata proprio dall’artista Kevin Abosch. Il numero esatto di token per l’aquisto viene determinato dal valore che avevano a mezzanotte del 14 febbraio GTO.

All’interno del progetto IAMA Coin, Abosch ha creato dieci milioni di opere virtuali sulla blockchain di Ethereum e 100 opere d’arte fisiche stampate con il sangue dell’artista. Le opere virtuali sono token ERC20 standard che possono essere condivise oppure suddivise in parti dai loro proprietari.

L’opera nasce a fin di bene Il milione di dollari in criptovalute ricavati dalla vendita di Forever Rose andranno in beneficenza alla CoderDojo Foundation, un associazione di volontari connessa Raspberry Pi Foundation che promuove l’insegnamento del coding ai bambini in più di 75 nazioni attraverso più di 1.700 centri.

Segui Federico su Twitter: @spaghettikraut

Seguici su Facebook e Twitter