Storie di cuckolding andate male, molto male, malissimo

Un tempo, il termine “cuckold” stava a indicare l’uomo sposato con una donna che non sapeva adultera—una cosa per nulla desiderabile, sotto ogni punto di vista. Ma gli appetiti sessuali cambiano. Una rapida ricerca su un sito porno rivelerà un sacco di video ispirati al cuckold, dagli incontri amatoriali in albergo a contenuti professionali. Con milioni di visualizzazioni e l’aumentare di anno in anno di hit su Google, la fantasia del cuckold è viva e vegeta. Oggi, la pratica del cuckolding coinvolge generalmente un uomo (il “cuckold”) che guarda la sua compagna (la “hotwife”) fare sesso con un altro (il “bull”), spesso mentre il cuckold viene umiliato (ad esempio, gli viene detto che il suo pene non riesce a soddisfarla).

Questo può avvenire per davvero o rimanere una pura fantasia per la masturbazione. David Ley, sessuologo e autore din un testo etnografico sul cuckold Insatiable Wives, ha varie ipotesi sul perché alcuni uomini incitino le compagne a spingersi nelle camere da letto di sconosciuti. Tra queste, il desiderio che la compagna sia sessualmente soddisfatta, la soddisfazione di far sentire le donne più forti, il brivido del tabù e una cultura del voyeurismo influenzata dal porno. Per gli uomini con preferenze masochistiche, anche il desiderio di venire rifiutati e umiliati può portare al cuckolding. Come ha detto alla CNN di recente Ley: “Le nostre fantasie erotiche hanno la capacità di trasformare i frutti della vergogna in deliziosi cocktail di libidine.”

Il cuckolding sembra una fantasia soprattutto maschile, anche se le teorie sul perché sia così sono un po’ scarse. Secondo Ley gli uomini potrebbero sentire di accrescere il proprio status sociale se la compagna è giudicata sessualmente desiderabile da altri uomini. Ha fatto riferimento anche alla teoria della ‘gara dello sperma’—l’idea per cui se un uomo guarda un altro uomo fare sesso con la donna che ama, il suo corpo è biologicamente stimolato a produrre più quantità di sperma. Perché? In modo da vincere la ‘gara’ a inseminare l’amata.

Indipendentemente dalla motivazione, l’opinione degli esperti suggerisce che si tratta di un’esperienza generalmente positiva per le coppie che lo praticano. Il dottor Justin Lehmiller, ricercatore del Kinsey Institute e autore del libro Tell Me What You Want, spiega che “la maggior parte delle persone che si eccitano con il cuckolding tendono a godersi le proprie fantasie e, di quelli che hanno condiviso e/o agito secondo i loro desideri di cuckolding, la stragrande maggioranza ha riportato risultati positivi.” A questo fa eco anche la sessuologa Holly Richmond, che ci tiene a sottolineare che la fantasia del cuckold non è problematica di per sé. “Non c’è nulla di strano, anormale o sbagliato nel concedersi questa fantasia a livello cognitivo ed emotivo, o persino a portare la fantasia nella vita reale.”

Detto questo, ci sono alcuni casi in cui il suddetto cocktail di libidine può risultare decisamente amaro. È abbastanza facile trovare thread su Reddit in cui si racconta di donne che hanno lasciato i compagni dopo essere state incoraggiate a praticare il cuckolding. Questo inizia con la storia di un uomo che ha chiesto alla fidanzata, inizialmente piuttosto riluttante, di iscriversi a un sito di scambismo. Nel giro di poco sono seguiti degli incontri di cuckolding, prima che lei sparisse completamente senza dargli spiegazioni. Un altro uomo ha risposto raccontando che era stato lasciato due volte dalla moglie dopo che le erano cominciati a piacere due dei loro tori. Apparentemente, stanno ancora insieme soltanto perché hanno dei figli e non lui non riesce a smettere con il cuckolding. Entrambi i racconti riguardano due partner favorevoli, all’inizio. Ma, come mi dice Richmond, le relazioni possono vacillare anche se la fantasia funziona soltanto per una persona. “I problemi sorgono, naturalmente, quando questa non fa parte del modello sessuale del partner, ovvero quando non c’è nulla di eccitante per loro in questa fantasia.”

Quest’uomo non è l’unico ad aver avuto esperienze negative col cuckolding. Mac* è un 39enne che ha combattuto con la fantasia del cuckold per sette anni. Ha una bassa autostima e crede che questo, insieme all’affievolirsi della passione all’interno della sua lunga relazione, abbia contribuito alle sue fantasia sul tradimento della partner. “La mia compagna non è mai stata con nessun altro, quindi c’è qualcosa di proibito e eccitante nel fatto che perda il controllo e ceda ai suoi istinti sessuali più primordiali,” dice. Mentre Mac si fissava sempre di più sull’idea di vedere la sua consorte andare a letto con altri uomini, aveva cominciato a pensare in maniera ossessiva ai diversi modi per renderla realtà. “Ho iniziato a pensarci al lavoro, a pianificare cosa avrei detto o fatto una volta tornato a casa per far convincere la mia compagna.”

La ragazza di Mac a volte gli aveva dato corda, ma aveva anche espresso disgusto all’idea. Richmond dice che è comune per le compagne vedere la fantasia attraverso una lente emotiva, che può portare a sentimenti negativi.

“Le donne in questa posizione spesso dicono di sentire che i partner dovrebbero essere gelosi, e volerle tenere lontane da altri uomini e per sé, come in una tradizionale relazione monogama,” spiega. “Questo si traduce nel sentirsi non amate o non desiderate.” Richmond suggerisce che le coppie in questa situazione dovrebbero cercare di capire le origini della fantasia sotto la guida di un terapeuta. Ovviamente, questo non è economicamente possibile per tutti. Ad ogni modo, Richmond mi dice che è utile mettere in atto regole e limiti che facciano sentire ogni persona ascoltata, sicura e sostenuta all’interno della relazione.

Per alcune coppie, questo porta a perseguire la fantasia del cuckold nella vita reale; per altre, porta a occasionali giochi erotici. Dopo una chiacchierata con la compagna, Mac si è reso conto di essere diventato ossessionato dai suoi stessi sentimenti sessuali, senza più concentrarsi sul piacere dell’altra. Mac ha dato priorità al loro legame romantico e ha accettato di non portare più la sua fantasia in camera da letto.

La storia di cui sopra suona familiare a Amber*, 28 anni, il cui ex fidanzato le aveva parlato della sua ossessione per una hotwife all’inizio della relazione. “Mi ha fatto sentire a disagio, ma allo stesso tempo non volevo essere negativa riguardo alle sue fantasie,” dice. Amber si considera una persona piuttosto fuori dal comune, aperta e con un atteggiamento positivo verso il sesso, ma ha scoperto che il suo fidanzato era concentrato esclusivamente sui propri bisogni sessuali. “Ha iniziato a sussurrarmi che sarebbe stato veramente eccitante se avessi fatto sesso con altri ragazzi o usato un glory hole,” ricorda. “Aveva anche una fissazione per le tipe un po’ bambolone che sembra spesso accompagnare la questione della hotwife, per cui mi diceva che dovevo tingermi i capelli o mettermi delle protesi, per sembrare più ‘scopabile’.”

All’inizio Amber gli reggeva il gioco, anche se non le piaceva molto. “Più cercavo di soddisfare le sue fantasie, meno sembrava interessargli fare del vero sesso con me,” dice. Su richiesta del suo ragazzo, Amber aveva provato una soluzione che avrebbe dovuto soddisfare entrambi. Aveva iniziato ad avere più partner sessuali—tutti consapevoli della sua relazione—e a dire al suo fidanzato delle sue scappatelle. Qui è quando le si è accesa una lampadina rispetto a quella che stava diventando una relazione sempre più tossica. “Mi ha fatto capire che i miei bisogni non venivano soddisfatti dal mio vero fidanzato, nonostante mi fossi spinta oltre a quello con cui mi sentivo a mio agio per il suo bene, e che il sesso con gli altri uomini era migliore.”

Mentre Mac ha riconosciuto il disappunto della compagna per la fantasia del cuckold e alla fine ne ha discusso con lei, i tentativi di Amber di parlare con il fidanzato sono stati evitati più volte. La comunicazione e il piacere reciproco sono le fondamenta di ogni relazione e Richmond sottolinea che questo è particolarmente importante quando si tratta di fetish e fantasie: “Quello che ci eccita, ci eccita. Fine della storia—purché sia consensuale e piacevole.” Ascoltando la compagna e riconoscendo le sue preoccupazioni, Mac ha iniziato a superare le sue difficoltà. Si è preso una pausa dal sesso e dal porno per circa un mese e ha fatto programmi per degli appuntamenti che non fossero legati al sesso. Contemporaneamente, ha iniziato a mangiare sano e ad andare in palestra. “Ho lavorato per migliorare me stesso e il mio rapporto con la mia compagna,” spiega. “Non sono ancora completamente ‘guarito’, ma ci sto lavorando.”

Sfortunatamente per Amber, il suo ragazzo non è mai stato pronto ad ascoltare. Si è resa conto che non era disposto a cambiare, almeno non per lei, e ha chiuso la relazione. Amber crede che il cuckolding sia diverso da altre fantasie perché erotizza direttamente la relazione stessa, piuttosto che parti del corpo o oggetti disponibili all’interno o all’esterno della sfera di coppia. “Penso che sia per questo che molti di questi uomini alla fine cercano di portarlo in camera da letto,” suggerisce. “A vari livelli, il rapporto reale tra loro e la partner ha il potenziali di essere trasformato in un flusso di gratificazione sessuale.”

In definitiva, Amber ha avuto un’esperienza negativa con l’ossessione da hotwife che le ha causato un notevole danno emotivo. È molto chiara sui consigli agli uomini interessati alla fantasia del cuckold: “Li incoraggerei a essere consapevoli di come interagiscono sessualmente con la loro partner, in modo da garantire che il piacere sia reciproco e che lei non sia bombardata o soffocata da questa fantasia,” dice. “Stare attenti a trattare la compagna prima di tutto come una persona, piuttosto che come un oggetto che può fornire gratificazione sessuale.”

*I nomi sono stati cambiati per proteggere l’identità degli intervistati.

