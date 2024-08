I trucchi degli attori porno per avere cum shot impressionanti

Uno degli aspetti che caratterizza maggiormente il porno di oggi è il cum shot, una specie di gigantesco atto finale comune a quasi tutte le scene mainstream in cui una determinata parte del corpo viene ricoperta di sperma. Praticamente tutte le immagini di anteprima di questi film sono frame di quel momento, e molti dei getti sono così copiosi da sembrare finti. Effettivamente, lo sono.



Lo “sperma finto” viene usato fin dall’era delle riviste erotiche al fine di simulare eiaculazioni o amplificare quelle reali in modo da poterle modellare fino a creare l’immagine perfetta. È solo un modo più affidabile che sperare nella capacità del performer di turno di produrre la giusta quantità e configurare l’ottimale posizionamento della materia. Alcuni fan, commenta l’attrice Alexis Fawx, potrebbero interpretarlo come un tradimento, un qualcosa che va a incidere sull’autenticità di una scena mescolando la realtà con la fantasia. Ma all’interno dell’industria, le foto finte sono solo una realtà assodata. E non mancano nemmeno nelle scene filmate: sul set esistono vari trucchetti cinematografici (o, in sostituzione, un dildo sufficientemente realistico e con una pompa all’interno) per far sembrare che un performer stia realmente eiaculando in maniera così copiosa. Trucchi simili entrano in gioco anche nei video fetish, in particolare nelle scene creampie e cumplay, o magari vengono usati sui canali livestream.

Oltre all’industria per adulti, anche i feticisti di cumplay adoperano lo sperma finto per uso personale: sono persone che vorrebbero eiaculare ma non possono—persone con la vagina che ne penetrano altre tramite dildo, o persone con il pene che però soffrono di disfunzione erettile. E, naturalmente, c’è anche una piccola fetta di mercato dello sperma finto destinata a scherzi, stunt e audaci film mainstream. “Prima facevo l’art director in una società di produzioni horror”, dice la performer per adulti Olive Glass. “Usavamo quintali di sangue e sperma finti.”

Tutto questo per dire: lo sperma finto è ovunque. E la sua popolarità è in crescita, dice Sherri Shaulis, che si occupa di prodotti per adulti su Adult Video News.

La scelta è ampia, e si va da prodotti professionali al totale fai-da-te. Secondo la vulgata di internet, la maggior parte dello sperma finto è metilcellulosa, un gel liquido utilizzato nei lubrificanti vecchio stile K-Y Jelly, in alcuni cosmetici e in innumerevoli film di fantascienza e horror (in questo caso a simulare melma o bava). Ma quasi tutte le star dei film per adulti a cui ho chiesto un commento mi hanno detto che usano il detergente per il viso Cetaphil.

“Sembra proprio sperma,” dice Johnny Sins. “Ma non ha un gran sapore.” E dato che spesso le scene prevedono che il finto sperma venga ingoiato, alcune produzioni usano la piña colada.

Tuttavia, non è mai una buona idea introdurre sapone o prodotti alimentari all’interno di una vagina. Quindi, per tutte le scene con sperma finto interno esistono veri e propri lubrificanti che assomigliano allo sperma, come il Cum Lube o lo Spunk. La compagnia di Max Huhn, la Magic Money Shot, produce una sostanza chiamata “Kum”. Huhn sostiene che sia lo sperma finto più credibile su piazza e ritiene che la gran parte dei lubrificanti non riesca a replicarlo in modo efficace perché ideata soprattutto a scopo, be’, lubrificante. Ovvero, qualcosa da usare tranquillamente nel sesso penetrativo. Huhn afferma invece che il suo prodotto—che è il risultato di una lunga serie di prove e fallimenti—sia la cosa più simile a una eiaculazione realistica, e può essere tranquillamente ingerito. L’azienda vende anche una versione “autentica” fatta per avere lo stesso sapore del vero sperma. La metà degli acquirenti di Kum sarebbe composta da privati.

Per coloro che cercano di farsi il proprio sperma finto, c’è poi un numero quasi infinito di ricette. (Un paio di performer mi hanno raccontato di registi e fotografi che in mancanza di Cetaphil vi ricorrono molto spesso.) Il sito di prank How to Revenge ne indica una a base di albumi, yogurt bianco, acqua, amido di mais e un pizzico di sale. I forum per adulti hanno altre ricette a base di uova o yogurt. Alcune richiedono latte in polvere alla vaniglia, latte di cocco o latte artificiale per gatti. Sul web abbondano anche le ricette con shampoo, lozioni, sapone per il corpo, farina, borotalco, latte condensato o qualsiasi altra cosa bianca e appiccicosa che può essere comprata in un negozio di alimentari.

Ma queste ricette fai-da-te, a seconda di come vengono utilizzate, possono essere rischiose. Qualsiasi prodotto alimentare o cosmetico potrebbe causare problemi se a contatto con parti sensibili come gli occhi o, per esempio, la vagina. E alcuni di queste ricette non hanno nemmeno—a detta dei forum e delle porno star—risultati particolarmente realistici.

In definitiva, quando si tratta di sperma finto sembra esista un prodotto o una ricetta fai-da-te per tutte le tasche. Viviamo davvero in un’epoca straordinaria. E anche piuttosto appiccicaticcia.

