Curry di capra con gnocchi di patate dolci

Porzioni: 8

Preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 5 ore, più la marinatura notturna

Ingredienti

Per il curry di capretto:



Videos by VICE

370 g di sale

2.2 kg kg di spalla o coscia di capretto

pepe nero macinato fresco

60 ml di olio d’oliva

4 cipolle gialle di medie dimensioni, finemente affettate

1 pezzo di zenzero, grossolanamente spezzettato

120 g di curcuma fresca, grossolanamente spezzettata

1 habanero, tagliato a metà

1 testa d’aglio, a fette

56 g di garam masala

3 litri di brodo di pollo

15 g di foglie di curry

20 g di semi di coriandolo

22 g di semi di cardamomo verde

15 stelle di anice

1 cucchiaio di chiodi di garofano

5 stecche di cannella

1 litro di latte di cocco

900 g di patate dolci

5 tuorli grandi

230 g di farina

sale

Per servire:



1 confezione di pomodorini, tagliati a metà

2 cucchiai di olio d’oliva

145 g di rucola

75 g di arachidi, tostati e finemente sbriciolati

1/2 mazzetto di foglie di coriandolo

Procedimento

1. Marina il capretto. Sciogli il sale in 7,5 l di acqua. Aggiungi la coscia di capretto, avendo cura di immergerla completamente, e lascia in frigorifero per una notte.

2. Il giorno seguente, scalda il forno a 218°C. Condisci la capra con sale e pepe e 56 ml d’olio. Arrostisci finché non diventa dorata, circa un’ora. Togli dal forno e abbassa la temperatura a 150°C.

3. Scalda il restante olio in una pentola a fiamma medio-alta. Aggiungi cipolla, zenzero e curcuma, e cuoci finché la cipolla non è leggermente dorata – circa 3 minuti. Aggiungi habanero e aglio e cuoci altri 2 minuti, poi versa dentro il garam masala e il brodo di pollo e porta lentamente a ebollizione. Nel frattempo avvolgi le foglie di curry, i semi di coriandolo, i bacelli di cardamomo, l’anice stellato e le stecche di cannella in un panno da formaggio e aggiungilo alla pentola insieme al cosciotto di agnello. Rimettilo in forno e cuoci, girando il cosciotto ogni 30 minuti, finché la carne non è super tenera – circa 3 ore.

4. Togli dal forno e trasferisci la coscia di capretto su un tagliere per tagliarlo in pezzi di 2,5 cm. Filtra il brodo, buttando tutto tranne le spezie. Trasferiscile, insieme al brodo, in una grande pentola insieme al latte di cocco. Porta lentamente a ebollizione e cuoci finché non si è ridotto di 1 quarto – circa 1 ora. Rimetti la capra nel curry e mantieni caldo.

5. Nel frattempo, condisci i pomodorini con l’olio d’oliva e metti su una teglia ricoperta di carta da forno. Cuoci finché non si sono leggermente seccati – circa 30 minuti. Mett da parte finché non sono pronti per essere serviti.

6. Alza la temperatura del forno a 175°C. Metti le patate dolci in una teglia e cuoci finché non diventano morbide, circa 1 ora. Metti da parte per lasciar completamente raffreddare, poi sbuccia, lasciando da parte le bucce. Metti la polpa in una ciotola e schiaccia. Aggiungi i tuorli d’uovo fino a ottenere un composto uniforme, poi aggiungi lentamente anche la farina. Su una superficie infarinata prepara gli gnocchi.

7. Porta una grande pentola di acqua generosamente salata a ebollizione. Aggiungi gli gnocchi e cuoci finché non galleggiano – 3 minuti. Trasferiscili immediatamente nel curry insieme ai pomodori e alla rucola. Per servire, dividi nelle ciotole e finisci con anacardi e coriandolo.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.