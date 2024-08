Il curry di pesce più semplice del mondo

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 40 minuti

Ingredienti

Per la curry paste:

1 cucchiaio di zenzero finemente grattugiato

2 cucchiaini di curcuma in polvere

2 cucchiaino di zenzero macinato

4 spicchi d’aglio, finemente sminuzzato

3 scalogni di media grandezza, a pezzettini

1/2 peperoncino Serrano piccolo

un pizzico di pepe di Cayenna

Per il curry:

225 grammi di patate novelle, tagliate in lunghezza

1 cucchiaio di olio di canola

sale kosher

2 cucchiai di olio di cocco

1 cucchiaio di olio di semi d’uva

1/2 cipolla, a fettine

3 tazze di curry paste

12 foglie di curry fresco

2 e 1/2 tazze di brodo di pesce o di verdure

1 cucchiaio di vino bianco

400 ml di latte di cocco

450 grammi di dentice, pulito, tagliato in piccoli pezzi

succo fresco di lime

1 cucchiaio di polpa di tamarindo

foglie di coriandolo, per guarnire

riso basmati cotto, per servire

Per il tarka:



2 cucchiai di olio di semi d’uva

2 cucchiai di olio di cocco

1 cucchiaino di semi di senape

1 scalogno piccolo, finemente sminuzzato

10 foglie di curry fresco

1/2 peperoncino serrano, finemente sminuzzato

Procedimento

1. Prepara la curry paste: pesta tutti gli ingredienti in un mortaio. Potresti dover aggiungere un po’ d’acqua. Metti da parte finché non sono pronti per essere utilizzati.

2. Nel frattempo scalda il forno a 250°C. Condisci le patate con olio e sale. Arrostisci le patate finché non sono tenere e dorate, circa 40 minuti. Metti da parte finché non sono pronte per essere utilizzate.

3. Prepara il curry: scalda 1 cucchiaio di olio di cocco e metà dell’olio di semi d’uva in una larga padella a fuoco medio. Aggiungi le cipolle e il sale. Cuoci finché non diventa traslucido, 4 minuti. Metti le cipolle da parte e aggiungi il resto dell’olio. Aggiungi il curry paste e cuoci finché non diventa fragrante e caramellizzato, 3 minuti. Metti da parte con le cipolle. A questo punto potresti dover aggiungere un po’ d’olio. Aggiungi le foglie di curry. Aggiungi le cipolle e la curry paste. Sfuma con il vino bianco. Aspetta finché non si è dissolto poi aggiungi il brodo. Porta a ebollizione, poi riduci la fiamma e lascia sobbollire. Cuoci da 8 a 10 minuti, poi versa il latte di cocco. Quando il latte inizia a sobbollire metti nella padella il pesce e le patate. Cuoci a fiamma bassa da 4 a 5 minuti.



4. Nel frattempo, prepara il tarka. Scalda gli oli in una piccola padella a fiamma medio-alta. Aggiungi i semi di senape e appena iniziano a scoppiettare, aggiungi lo scalogno, e subito dopo le foglie di curry e il peperoncino. Aggiungi il sale e cuoci finché gli scalogni non sono traslucidi, 2 minuti. Metti una piccola quantità di curry nella padella e mescola, poi trasferisci tutto in una padella con curry e pesce. Cuoci per circa 3-5 minuti, o finché il pesce non è interamente cotto. Aggiungi la polpa di tamarindo, se gradita, succo di lime e sale. Finisci con foglie di coriandolo e servi insieme al riso.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.