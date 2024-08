Cyntoia Brown, la ragazza condannata all’ergastolo per aver ucciso l’uomo che abusava di lei

La notte del 6 agosto 2004 Cyntoia Brown, allora 16enne, si trovava in una stanza d’albergo con uno spacciatore che l’aveva più volte picchiata e costretta a prostituirsi. “O ci drogavamo o facevamo sesso,” ha dichiarato davanti a un giudice al processo che si è tenuto nel novembre di quell’anno in Tennessee. “Facevamo solo quello. Lui mi ha detto che gli stavo sfuggendo, che stavo diventando una debosciata. E che dovevo cominciare ad andare a fare un po’ di soldi.”



Brown ha detto di essere poi stata portata in una zona a est di Nashville dove sapeva di poter fare qualche soldo, per ordine del suo aguzzino. Lì ha incontrato il 43enne Johnny Allen, che l’ha portata a casa propria. I due si sono accordati per 150 dollari.

Mentre parlavano, Brown ha detto di essersi sempre più innervosita perché Allen le raccontava di essere un cecchino e le aveva mostrato diverse armi. Poi, ha detto Brown, “mi stava accarezzando, poi mi afferrato tra le gambe, mi ha afferrato con molta forza. Mi ha guardato con uno sguardo duro, e io ho sentito i brividi scendermi per la schiena. Pensavo che mi stesse per picchiare. Ma poi si è scostato e ha preso—ha fatto per prendere qualcosa a fianco al letto… E io ho pensato che mi avrebbe ucciso.”

L’avvocato di Brown le ha chiesto cosa avesse fatto. “Ho preso una pistola e gli ho sparato,” ha risposto lei.

La deposizione, registrata nel documentario del 2011 Me Facing Life: Cyntoia’s Story, è avvenuta durante un’udienza volta a determinare se Brown dovesse essere giudicata come un’adulta e non come una minorenne. Nonostante la ragazza avesse dichiarato che stava agendo per autodifesa, alla fine è stata condannata al carcere a vita con un minimo di 51 anni per omicidio di primo grado.

In queste settimane, però, il caso di Brown sta tornando alla ribalta. Celebrity come Rihanna, TI e Kim Kardashian hanno rilasciato commenti sull’ingiustizia del sistema nei confronti di Brown, e al momento in cui scrivo sono più di 430mila le firme sulla petizione per chiedere al presidente americano di liberarla.

“C’è qualcosa di orribilmente sbagliato in un sistema che non punisce questi stupratori e mette in carcere a vita la vittima!” ha scritto Rihanna sul suo Instagram.

Il documentario, che segue Brown per sette anni di vita, fa riferimento anche agli abusi e alle violenze che hanno caratterizzato la vita famigliare di Brown. La BBC ha commentato che il film “rivela un circolo oscuro di abusi, che cominciano con la nonna di Cyntoia, che dice che la propria figlia è nata da uno stupro, e continua con la madre Georgina Mitchell, che a 16 anni dà alla luce Cyntoia, finisce alcolizzata e dipendente dal crack e passa anni in carcere.”

Il dottor William Bernet, psichiatra forense presente nel documentario, ha detto ai registi: “Parliamo di una ragazzina con esperienze di vita terribili. Le sono successe molte, troppe brutte cose. E non cose isolate. È un pattern di cose terribili. E questo ha formato il modo in cui si relaziona alle altre persone.”

Dalla sentenza di Brown—che ora ha 29 anni, sta per laurearsi ed è stata descritta come una “carcerata modello“—in Tennessee è cambiato il modo di vedere il rapporto tra minori e prostituzione. Invece di arrestarli, un nuovo statuto obbliga le forze dell’ordine a “fornire loro il numero di telefono del centro nazionale contro il traffico di esseri umani e di rilasciarli alla custodia di un parente o di un tutore legale.” Gli attivisti stanno anche cercando di cambiare la legge per garantire ai minorenni condannati al carcere a vita una revisione della propria sentenza dopo 15 o 20 anni.

Derri Smith è la CEO di End Slavery Tennessee. In un post che ha pubblicato una settimana fa sostiene che se Brown fosse stata processata oggi, sarebbe stata considerata una vittima del traffico di esseri umani, non una criminale, e che è il momento di “cambiare il nostro mindset culturale per quanto riguarda il traffico di esseri umani.”

Smith ci ha raccontato che è più di un anno ormai che la sua associazione si occupa del caso Brown. “La prima cosa che noti di lei, oltre al fatto che è giovanissima e minuscola, è che è intelligentissima,” dice.

Il traffico di esseri umani è spesso stato descritto dagli attivisti come un crimine invisibile: troppo spesso la gente pensa che siano storie dell’orrore che non succedono nelle loro città e nei loro quartieri. “Quando ho creato End Slavey Tennessee, tutti mi dicevano, ‘Ma qui non succedono queste cose’,” dice Smith. “Il caso di Cyntoia ha dato un volto al fenomeno.”

La sua speranza, continua, è che questo risveglio del pubblico “porti a un miglioramento del sistema giudiziario e delle leggi, e sia utile a cambiare la percezione pubblica di questo crimine.” Quanto a Brown, Smith dice che il modo migliore per sostenere la richiesta di clemenza nei suoi confronti è indirizzare una lettera al Tennessee Board of Parole e al governatore Bill Haslam.



Questo articolo è tratto da Broadly.