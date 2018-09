Queste sono le lauree più inutili d'Europa

Illustrazioni di Alex Jenkins.

La strada sembra ormai segnata davanti a noi, verso l'inesorabile automazione di ogni singolo lavoro. È solo questione di tempo prima che ogni titolo universitario diventi inutile carta straccia. Ma non tutte le speranze sono perdute: la buona notizia, infatti, è che alcune lauree sono molto più inutili di altre, in pratica servono solo a prosciugare i vostri risparmi e garantirvi la disoccupazione certa.



Per farci un'idea generale—dell'Italia abbiamo già parlato qui—abbiamo chiesto ai nostri colleghi VICE in tutta Europa di raccontarci quali sono le lauree più insignificanti proposte negli atenei del loro paese. Questo è quello che ci hanno detto.

REGNO UNITO



Stand-up comedy - Università del Kent



Una laurea specialistica in stand-up comedy è sicuramente perfetta per tutte quelle persone che pensano che parlare di continuo di quanto siano divertenti senza dire nulla di davvero divertente sia un argomento di conversazione adatto al primo appuntamento. L'Università di Kent è l'unica a offrire un corso in quella che descrivono come "una forma teatrale elettrizzante e di successo." Durante il corso di un anno, gli studenti imparano a scrivere testi per i propri show e hanno l'opportunità di esibirsi davanti a circa 200 persone. Tutto questo perché, come è noto, la prima cosa che guarda un talent scout è proprio se hai preso un master, certo. E allora perché non iscriversi a questo splendido corso di laurea e intraprendere una fallimentare carriera che vi lascerà sul lastrico per i prossimi 40 anni?—Nana Baah

SERBIA



Scienze bibliotecarie e informatiche - Università di Belgrado



Sono sicuro che ci sono tantissimi giovani serbi che amano a tal punto i libri da voler trascorrere tre anni all'Università di Belgrado alla facoltà di Scienze bibliotecarie e informatiche per scoprire come si gestisce una biblioteca. La triste verità è che in tutta la Serbia le biblioteche in attività sono davvero poche, sono tutte senza fondi e per qualche motivo hanno un considerevole surplus di dipendenti. La contraddizione nasce dal fatto che l'unico modo per entrare nel giro delle biblioteche è essere uno che conta nei giri del potere, o almeno conoscere qualcuno che conta, perché le biblioteche sono gestite dalle amministrazioni locali. E se hai questa fortuna, a cosa ti serve la laurea?—Mihailo Tesic

PAESI BASSI



Arti circensi - Codarts, Rotterdam



All'università di Codarts, puoi specializzarti nelle più classiche performance da circo—dai trampoli alla camminata sulla fune. Ma per quanto tu ti possa sforzare su quel trapezio, la dura verità è davanti agli occhi di tutti: il circo sta morendo. Non è più quello di una volta. Anzi, in molti paesi la presenza di animali al circo è stata vietata—o lo sarà molto presto. E diciamocelo, che divertimento c'è ad andare al circo senza sperare segretamente che la tigre si risvegli dalla sua trance e si prenda la sua meritatissima rivalsa? Se ci pensate, poi, grazie agli spettacolari progressi della tecnologia VR nei videogiochi, i bambini non si stupiscono più di nulla. Insomma, anche le possibilità di essere assunti come clown alla festa della vostra nipotina sono davvero risicate.—Lisa Lotens

DANIMARCA



Performance design - Università di Roskilde



Un direttore di un festival, un imprenditore e una wedding planner si incontrano in un bar, si ubriacano e finisco a fare una cosa a tre. Ecco, il prodigioso figlio dell'unione di questi tre DNA studierebbe Performance design.

Dal 2004, l'Università di Roskilde offre agli studenti la possibilità di arricchire il proprio CV con competenze quali "analisi, sviluppo e gestione di festival e conferenze." Sulla scena danese di organizzazione eventi, però, la competizione è già spietata e i posti sono davvero pochi.

Negli ultimi anni, molti dei laureati in Performance Design hanno fatto fatica a trovare un lavoro dopo l'università—e anche per questo al dipartimento sono stati tagliati i fondi. Degli studenti che sono riusciti a trovare un impiego, pochissimi sono rimasti nello stesso settore di studio. Forse è colpa di tutti quegli studi teorici che non preparano gli studenti alla realtà? O forse è perché non serve esattamente una laurea per riuscire a organizzare eventi? O forse—come ho imparato durante i miei studi in Performance design—semplicemente la laurea è una barzelletta e risulta del tutto inutile sotto ogni singolo aspetto?—Kristian Ejlebæk Nielsen

POLONIA



Scienze politiche - Università di Varsavia



So che può sembrare assurdo, ma seguitemi un attimo. Negli ultimi tre anni, i cittadini polacchi hanno visto con i propri occhi quanto sia semplice entrare in politica nel proprio paese, senza necessità di alcuna esperienza o conoscenza del settore. Basta avere molta rabbia ed essere ben determinati a sfruttare il sentimento populista dilagante—e queste, si sa, sono doti innate, non si studiano certo nelle aule dell'Università di Varsavia.

Per esempio, nel 2015, quando è salito al poter il partito di destra Diritto e Giustizia, Paweł Kukiz, un ex punk-rocker senza alcuna esperienza, è arrivato terzo alle elezioni presidenziali con il supporto di circa il 20 percento della popolazione. Kukiz si guadagnò la vittoria grazie a slogan populisti contro il sistema, e fondò poco dopo il suo partito di estrema desta, Kukiz '15. Per un periodo, il rapper polacco e presunto produttore porno Liroy (Piotr Marzec) , ha fatto parte del partito di Kukiz. E questo è solo quello che accade in Polonia, ma basta guardarsi intorno per scoprire che anche nel resto del mondo le cose non vanno molto meglio, è una tendenza globale.

Inoltre, la mia tesi è sostenuta da dati statistici che dimostrano che Scienze politiche è la scelta più sbagliata che possiate fare all'università. Secondo uno studio dell'agenzia NaTemat, in Polonia ci sarebbe un solo posto di lavoro disponibile ogni 150 laureandi in Scienze politiche. Non dimentichiamoci poi che né Paweł Kukiz né Piotr Liroy-Marzec hanno alcun titolo di studio, tantomeno una laurea in Scienze politiche. Quindi forse la strada giusta per entrare in politica è evitare l'università come la peste, diventare famoso e conquistare il mondo. Siamo nel 2018, no?—Pawel Mączewski

PORTOGALLO



Pace, sicurezza e sviluppo - Università di Coimbra



Il mondo va in rovina ed è a un passo dal disastro nucleare, ma tu pensi di poter salvare le sorti globali con un paio di esami all'università? Certo. Secondo l'Università di Coimbra, questa laurea magistrale ha l'obiettivo di approfondire la conoscenza teorica e concettuale delle problematiche legate alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo e alle sfide umanitarie nel mondo. Ma a parte questo, l'ateneo non chiarisce quali siano i possibili sbocchi professionali per gli studenti. Certo, se invece il corso insegnasse a costruire un bunker di massima sicurezza in vista della fine del mondo, allora forse potrei riconsiderare il suo posto in questa lista.—Madalena Maltez