La foca ha scavalcato il caprone nella classifica degli animali più metal

C’è stato un lungo periodo della mia vita in cui la mia band preferita erano i Behemoth. Se non li conoscete, sono un gruppo death metal polacco che suona come una lingua viscida che vi tira giù con sé verso l’inferno. Li scoprii con “Slaves Shall Serve“, che ad oggi è una delle canzoni che più mi fanno venire voglia di sfinirmi dando spallate a un muro in cartongesso mentre intono inni ai signori occulti che possiedono la mia anima. È per questo che il mio capo, Mattia, ha deciso che devo parlarvi del video che trovate qua sotto—e non posso certo tirarmi indietro da un compito così gioioso.



Il video si intitola “Seal Metal” e, dopo l’incredibile hit del gatto giapponese che suona la batteria con il fuoco nei lombi, è un nuovo capitolo della conquista dell’heavy metal da parte del regno animale. Signori miei, eccovi qua:

Tra tutti gli animali, le foche sono piuttosto metal dato che vivono nei ghiacci eterni che abbracciano il nostro pianeta da tempo immemore. Al contempo sono piuttosto pacioccose: questo gli aveva impedito finora di scalzare i caproni e gli squali bianchi dal ruolo di animale più grim e frostbitten del circondario. Questo video, però, le incorona regine del metallo pesante dato che dimostra incontrovertibilmente quanto un paio di zampe sbattute contro una pancia gonfia possano essere più cattive di due bacchette percosse con veemenza contro delle pelli. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di video buffi dall’internet.



