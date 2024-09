Da oggi puoi guardare Netflix offline su smartphone e tablet

Squillino le trombe, rullino i tamburi: Netflix ha appena aggiunto la possibilità di scaricare offline su smartphone e tablet (alcuni) contenuti della sua piattaforma. A partire da oggi, infatti, Netflix comincerà a diffondere gradualmente questa caratteristica nel suo parco titoli, permettendo così di scaricare offline i contenuti con (idealmente) una connessione wifi, per poi vederli in un secondo momento, quando la linea non è disponibile o l’unica connessione a portata di mano è quella del costosissimo piano dati dei nostri smartphone.

Per ora l’opzione è disponibile per numerosi titoli prodotti da Netflix come The Crown, Black Mirror, Narcos, Stranger Things, 3%, e tutta una serie di produzioni non proprietarie come The Wolf of Wall Street, My Way (l’imperdibile documentario su Silvio Berlusconi di Alan Friedman) e molti altri. Teoricamente, Netflix ha avviato questa operazione con i titoli le cui cessioni di diritti sono più semplici da ottenere come, be’, quelli che ha prodotto Netflix stessa, ma in futuro potremmo vedere sempre più titoli arricchirsi di questa funzione, come si legge nel comunicato pubblicato oggi.

La funzione è disponibile sulla app di Netflix per dispositivi iOs e Android, e permetterà agli utenti di vedere i contenuti in modalità offline, magari in metro, in aereo, o semplicemente lontano da una connessione wifi.