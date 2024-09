Foto scattate dallo spazio per ricordarci quanto siamo insignificanti

A Tucson, in Arizona, ha sede la Davis-Monthan Air Force Base, che ospita 4.400 aerei militari e velivoli ufficiali non più in uso. È la più grande del mondo nel suo genere.

È iniziato tutto con un filmato proiettato in classe. Benjamin Grant era uno di quei bambini ossessionati dallo spazio e dal posto occupato dall’uomo nell’universo, e all’epoca a scuola andava forte Powers of Ten,. “Comincia con un tale in un parco, e man mano l’inquadratura si allarga e si alza fino a che non ti ritrovi nello spazio. E poi giù di nuovo, fino alle cellule. Ciononostante penso che nella nostra cultura manchi questa percezione dello spazio; e quando c’è, è una cosa un po’ da nerd e lontana dalla vita di tuti i giorni.”



Overview: A New Perspective nasce proprio dall’idea di riavvicinarci a questa idea: il libro prende il nome dall’”overview effect”, espressione coniata negli anni Ottanta dall’astronauta Frank White per descrivere il modo in cui cambia la tua percezione del mondo e della vita quando ti ritrovi nello spazio e la terra non è altro che un pallino azzurro. È un po’ quella sensazione che ti prende quando guardi Earthrise, scattata nel 1968 dall’astronauta William Anders: e quindi quel cosino insignificante siamo noi?!



“Stando ai dati ufficiali sono 552 le persone che sono state nello spazio. Portare questa prospettiva a una fetta molto più ampia di popolazione ha il suo perché,” spiega Grant. Le foto contenute nel suo libro sono state scattate da quattro satelliti di proprietà della DigitalGlobe, e al loro interno non c’è traccia di esseri umani. Il segno lasciato dall’uomo invece è estremamente evidente, e l’obiettivo è “farsi un’idea del mondo così come è stato plasmato dall’uomo, senza necessariamente dire se è una cosa buona o cattiva.”

Sun Lakes, in Arizona, è una città pianificata con circa 14.000 residenti, principalmente anziani. Solo lo 0,1 percento delle 6.683 unità abitative ospiterebbe un giovane sotto i 18 anni.

Di pari passo col libro, le immagini vengono pubblicate di frequente anche sull’account Instagram Daily Overview. Grant è entrato in contatto con l’azienda proprietaria degli scatti, la DigitalGlobe, dopo aver cercato su Google i responsabili della maggior parte delle immagini contenute su Apple Maps o Google Earth. La DigitalGlobe è nel campo della fotografia satellitare da 15 anni, e dopo averli convinti che non avesse scopi illeciti Grant è riuscito a ottenere il permesso di usare le immagini per il suo progetto.

“Non credo che avessero mai pensato di fare una cosa del genere,” spiega Grant. “Penso proprio che il loro cliente numero uno sia il governo americano, quindi quando li ho contattati hanno voluto sapere chi fossi. Hanno fatto tutti i controlli del caso.”



Il soggetto delle foto è variabile, e va da un vulcano in eruzione su un’isola giapponese ai segni lasciati dai sistemi di irrigazione. Ma non è tutto così semplice: “A volte la scala a cui sono scattate le immagini è tale per cui non la afferri, e anche ragionare in termini di numeri non ti porta a capire davvero cos’hai di fronte. Per questo motivo, molte immagini sono composte così da contenere elementi riconoscibili, che si tratti di una macchina o di un campo sportivo. Vedendoli puoi dire, ‘Ok, sì, so quanto è grande uno di quelli’ e fare i tuoi conti.”



Overview: A New Perspective di Benjamin Grant è edito da Penguin Books e uscirà l’8 settembre.







Ogni anno, a marzo, i campi di tuilpani di Lisse, in Olanda, si presentano così. A fine aprile si raggiunge il culmine della fioritura. L’Olanda produce 4,3 miliardi di bulbi di tulipani l’anno, per metà circa destinati alla vendita al dettaglio. Di questi, 1,3 miliardi sono venduti nel paese; 630 milioni nel mercato europeo, e il resto altrove.

La centrale termica solare di Siviglia, in Spagna.

La miniera di uranio di Arlit, in Niger. Le centrali nucleari francesi, così come il programma militare nucleare del paese, dipendono dall’uranio estratto in questa ex colonia francese.

Il tempio di Angkor Wat, in Cambogia, è il complesso religioso più grande del mondo. Eretto nel dodicesimo secolo, si estende su un’area di 820.000 metri quadrati.

L’area residenziale di Marabe Al Dhafra, ad Abu Dhabi, dove vivono circa 2.000 persone, si trova in una delle zone più calde del mondo. La temperatura più alta raggiunta è di 49,2 gradi.

La spiaggia di Ipanema, a Rio de Janeiro, è considerata una delle spiagge più belle del mondo.

Il terminal del carbone al porto di Qinhuangdao, in Cina, è il centro spedizioni più grande del paese.

Hagadera (in foto a destra) è la sezione più ampia del campo profughi di Dadaab, in Kenya. Ospita più di 100.000 profughi. Il campo di Dadaab, nel quale risiedono in totale 400.000 persone, è il più grande del mondo.

Il Burning Man si tiene ogni anno nel Black Rock Desert del Nevada, e per ogni edizione attira circa 65.000 partecipanti. Questa foto è stata scattata ad agosto del 2014…

… e questa è stata scattata nello stesso luogo a ottobre del 2014, a festival concluso.

Queste rampe collegano due autostrade a Jacksonville, in Florida.

I residui sono gli scarti e i sottoprodotti delle operazioni delle attività estrattive. I residui che si vedono qua derivano dal lago Gribben, in Michican, Stati Uniti. Una volta che i materiali vengono pompati nel pozzo, si mischiano con l’acqua, andando a creare un fango melmoso conosciuto come slurry. Per avere una prospettiva della grandezza, l’immagine mostra approssimativamente 2.5 chilometri quadrati del bacino.

I sistemi di drenaggio detritici vengono usati nella zona della Laguna di Shadegan, nella baia di Musa, in Iran. La parola ‘detritico’ fa riferimento alla somiglianza con i rami di un albero, e questa forma si sviluppa quando il flusso scorre attraverso rocce relativamente piatte e uniformi, o su superfici che resistono all’erosione.