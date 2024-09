Dal nuovo sito della NASA puoi scaricare tutte le immagini spaziali che vuoi

Per essere un’organizzazione governativa che porta gli uomini nello spazio, a livello di web design la NASA non è sempre stata al passo con i tempi. Un nuovo update, invece, mette a disposizione il database di immagini e documenti distribuiti nei 10 centri di studio NASA dal 1958 a oggi. Adesso puoi cercare la foto esatta che stai cercando, dall’allunaggio alle ultime foto di Titan, senza dover sapere in anticipo a quale centro o laboratorio NASA fare riferimento.

Esplorando questa frontiera digitale abbiamo trovato un sacco di bellissime foto dello spazio e di render artistici di fenomeni celesti, ma molte delle immagini più interessanti ritraggono uomini e macchine che hanno reso la NASA quello che è. Trollando il search siamo arrivati al cosmonauta russo Gennady Padalka, che, bellissimo sulla Terra, nello spazio sembra quasi una versione aggiornata dei meme “alieni” di Giorgio A. Tsoukalos. La sua immagine è l’unica che esce fuori quando si cerca la parola “UFO.” Poi ci sono piloti di auto da corsa, cristalli che si formano in condizioni di micro-gravità, una luna che sembra la Death Star (che è una luna), un astronauta robotico, esperimenti con l’HoloLens e un inconveniente del 1973 in cui un team di Skylab ha lasciato un cadavere finto per fare uno scherzo agli astronauti in arrivo.

Videos by VICE

Il ricordino della crew di Skylab per la crew di Skylab 4

Il sito di aggiornamenti offre foto bellissime di nebulose, supernove, sistemi solari, galassie da usare come sfondi del desktop e screensaver, ma se avete qualche momento di cazzeggio sul web fate qualche ricerca e fateci sapere cosa avete trovato su Twitter.



Guardate qualcuna delle nostre immagini preferite:



NASA/JPL/Space Science Institute, satelliti, 2007

GSFC nelle profondità della Nebula Lagoon, 2011

JPL, Volando intorno alla Death Star, 2010. In questa immagine catturata da Cassini durante il suo volo più ravvicinato su Mima, una luna di Saturno, si vede il cratere Herschel che la domina, facendo sembrare la luna una specie di Death Star del film Star Wars.

GSFC, The Twin Jet Nebula, 2015

JPL/NASA/UCLA/William K. Hartmann, Hartmann Background, 2007

NASA/JPL-Caltech/Roma Tre Univ., NuSTAR vista della Galassia NGC 1068, 2015

NASA/JPL-Caltech, Nebulosa Nord America in luci differenti, 2011

GSFC, il buco nero Behemoth trovato in un posto sfortunato, 2016

NASA/ESA, Un Quasar immerso nel vapore acqueo, render artistico, 2012

NASA/JPL-Caltech/Univ.of Ariz., Comete che spostano la polvere della nebulosa Helix, 2007

NASA/JPL-Caltech, Black Holes: Monsters in Space Artist Concept Download, 2013

Imbarcatevi sulla 2017: A Search Odyssey del database della NASA qui.