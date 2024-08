Chi è Daniele De Martino, il cantante neomelodico primo in tendenze?

In questo momento in testa alle tendenze di YouTube trovate Daniele De Martino – Ti cerco e ti amo (ufficiale 2018)”. Si tratta del video “ufficiale 2018” dell’ultimo fenomeno neomelodico di cui non sai nulla se sei di Castelli Calepio (BG), ma che colleziona milioni di views in alcuni centri del sud e riempie piazze tutto l’anno.

Qualche info di base: Daniele De Martino ha circa 22 anni e, a dispetto dello stile e della lingua dei suoi brani, non è di Napoli ma di Palermo, in accordo a una vecchia e mai troppo digerita (da me) tradizione che vuole che il neomelodico in Sicilia venga cantato in lingua.

Numero due: è uno dei capi della nuova scena neomelodica, ma rispetto ad altri suoi colleghi di categoria, che stanno cercando di spostare il genere un po’ più in là, tra tentativi di reggaeton e intromissioni rap, è molto più classico nello stile, nella costruzione dei brani, nella struttura melodica, nei video.

Non a caso, se cercate info biografiche, vi imbattete presto in questa sua cit di qualche anno fa che di tanto in tanto mi piace andare a rileggere: “Un giorno, nel 2004, un signore con la giacca nera e la camicia bianca mi sentì cantare. Si avvicinò e mi disse: come ti chiami e quanti anni hai? Daniele e ho 8 anni, risposi. Bene, disse, ti prometto che presto diventerai un artista come me. Era Gianni Vezzosi”.



Cioè lui.

“Ti cerco e ti amo” è infatti un classico in tutti i sensi. È un perfetto esempio di clip neomelodico del tipo “autocelebrativo”: un autore che parla con sé e gli altri e si strugge d’amore (con tanto di banner-invito a liberarsi dell’orgoglio “quando si tratta d’amore”) mentre si vedono scene di concerti dalle folle oggettivamente oceaniche e cattivi esempi di vandalismo—bomboletta in mano contro una piazza, rimmel in pugno contro il contorno occhi della protagonista femminile.

Altre cose che dovreste sapere di Daniele De Martino: la sua pagina Facebook è piena di live session di cui sono molto vorace, i suoi duetti col piccolo Daniele Marino sono tanti e tutti fortunatamente epici, la sua etichetta Seamusica ha un canale YouTube pieno di tutto quello che desiderate davvero dalla vita: amori finiti, motorini e macchine, bei capelli.

