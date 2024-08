Danika Mori: chi è la pornostar italiana più cercata al mondo

Danika Mori è la pornostar italiana più cercata nel mondo, e la 27esima pornostar più cercata in generale nel 2019 (per capirci, Valentina Nappi è 45esima). Eppure, fino a poco tempo fa, molti italiani non sapevano neanche chi fosse.



Il report 2019 di Pornhub, l’abbiamo visto, ci dice che nel nostro paese si ricercano soprattutto pornostar italiane. È un dato comune, tuttavia Mori—vincitrice lo scorso ottobre del premio come Top Squirting Performer—non si posiziona nemmeno nella Top 5 delle ricerche nazionali. E stando a Google Trends le ricerche della query “Danika Mori” si sono intensificate esponenzialmente alla fine dell’anno, dopo l’uscita della classifica e nel momento in cui ha cominciato a circolare un meme in cui la si definiva “il più grande successo italiano del 2019.”

https://twitter.com/Danikamoritube/status/1201474150214307840

Ma perché una performer che ha superato i 700 milioni di visualizzazioni è ancora relativamente sconosciuta al pubblico italiano? Ci sono principalmente due motivi: il fatto che Mori reciti sempre in inglese, e la tipologia di video che realizza.

Videos by VICE

Danika Mori, infatti, non è la classica pornostar: insieme al suo compagno, Steve, fa parte di un filone da tempo in rapida ascesa, quello delle amateur couple. Coppie stabili, fidanzate o sposate, che caricano in rete i propri video amatoriali tramite degli account di collaborazione sulle piattaforme: niente produzioni, niente agenzie, un po’ come fanno i creator di YouTube.

CHI SONO DANIKA MORI E STEVE MORI

Entrambi siciliani e sulla trentina, Danika (il vero nome è Federica) e Steve (Stefano) Mori si sono conosciuti in un locale in cui Steve lavorava come cameriere. Una classica storia fra fidanzati, con lavori normali, e nessuna intenzione di tentare la carriera nel mondo del porno. Ma a Danika e Steve piaceva riprendersi mentre facevano sesso: piccoli filmati amatoriali, da riguardare poi insieme, che spesso cancellavano. Fino a che nel novembre del 2016 non hanno deciso di caricarne alcuni in rete, creando un profilo su Pornhub. Nel giro di due settimane, come raccontato dai due in una recente intervista, i video totalizzarono circa 16 milioni di visualizzazioni.



Oggi vivono a Tenerife, e dopo tre anni sono una delle amateur couple più apprezzate al mondo, con 608.000 iscritti al loro profilo.

Condividono sia video gratuiti—ma monetizzati dalla piattaforma—sia contenuti a pagamento riservati ai follower che sottoscrivono un abbonamento. Caricano un video a settimana, puntuali come un palinsesto nazionale, più i contenuti premium. E come loro ci sono molti altri profili celebri: LeoLulu (quelli del video per salvare gli oceani dalla plastica), Sextwo, Mysweetapple, LunaxJames, XevBellringer solo per citare i più famosi.

Danika e Steve sono una coppia amatoriale abbastanza standard: i loro video raramente hanno dei “temi”—solitamente i titoli spaziano da “vuole sempre scopare mentre mi sto preparando” a “sveltina in terrazza”—ma sono famosi per l’atteggiamento hardcore dei loro contenuti. Provano posizioni complesse, e si caratterizzano per una certa “foga” durante il sesso. Ultimamente stanno anche sperimentando alcuni tentativi di scambio di coppia, collaborando con Sextwo.

Il vero fiore all’occhiello dei Mori, però, è quello che ha contribuito a mettere Danika in luce negli ultimi mesi: lo squirting, che le è valso anche il già citato Pornhub Award.

I MORI E IL TREND AMATEUR COUPLE NEL PORNO

Quello delle coppie che aprono la propria vita sessuale al pubblico non è un genere nuovo: già durante la seconda metà dei Duemila divennero molto famosi performer amatoriali come Wifey’s World, o i coniugi Allison di Dawn’s World. Negli ultimi anni però la categoria è esplosa (solo nel 2019, su PornHub sono stati aperti oltre 12.000 profili amatoriali, e quelli aperti da coppie sono una percentuale che cresce di anno in anno).



Dal punto di vista delle immagini, o della “trama”, i video amateur couple sono quasi sempre in POV, e senza troppa narrazione. Ma l’attrattiva—oltre alla mera bellezza fisica—è facile da comprendere, visto che queste coppie offrono agli utenti la possibilità di affezionarsi a loro, di godere di un certo livello di intimità che non si vede nel porno industriale, e di continuare a seguire il loro “filone” di video in video.

Ci sono coppie, come Mysweetapple (nati in Italia ma cresciuti in Argentina), che sono quasi dei travel blogger porno: realizzano dei veri e propri vlog in giro per il mondo, solo che in mezzo ci sono anche fellatio e penetrazioni anali. L’upgrade della narrazione personale online, insomma.

Danika e Steve Mori in uno dei loro vlog.

AMATORIALE È LA PAROLA CHIAVE DEL PORNO?

L’amatoriale, almeno dalla fine degli anni Novanta, è una delle categorie che più rappresentano il porno, ma con l’avvento dei social network è come se la sua ascesa fosse diventata inarrestabile. La nostra cultura è sempre più incentrata sulla narrazione estensiva e ossessiva del quotidiano, e sulla possibilità degli individui si mettersi al centro senza intermediazioni. Una tendenza nata ai tempi dei reality show in TV, e cresciuta a forza di spinte percussive man a mano che si moltiplicavano i mezzi tecnologici. Nell’epoca di YouTube e delle storie di Instagram, è quindi normale che l’amatoriale cresca anche nel porno. Sono i dati a dirlo: sempre secondo il report di Pornhub, la categoria amateur è stata di gran lunga quella più cercata nel mondo nel 2019.



In un certo senso, quindi, è come se le varie parti che formano l’intrattenimento su internet si stessero contaminando. L’ascesa vertiginosa di Danika Mori, più che un trend personale, sembra un trend di categoria: le amateur couple, proprio per questa vena libera, e questa capacità di monetizzare la quotidianità come degli youtuber, potrebbero diventare una delle colonne portanti dell’intrattenimento per adulti.

Segui Niccolò su Instagram.

Guarda anche: