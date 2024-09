Le foto notturne di New York scattate da più di 2000 metri d’altezza

Gotham From Above, 2014, Vincent LaForet, via, via

Fotografare la Grande Mela dall’alto porta sempre a risultati incredibili, soprattutto se la skyline viene ripresa dall’alto, ad esempio dal tetto di un edificio: ma il fotografo Vincent LaForet per Gotham From Above ha fatto di più: ha scattato una serie di immagini aeree delle strade di New York come se fossero un groviglio di “sinapsi cerebrali” da più di 2.000 metri d’altezza.

Videos by VICE

A causa della bassa esposizione e delle potenti vibrazioni (e senza contare che deve essere abbastanza terrificante sporgersi con una pesante macchina fotografica da un elicottero, con visibilità scarsa e venti imprevedibili), scattare le immagini da sopra la città non è stato facile. “Un pilota esperto con cui spesso lavoriamo si è rifiutato di arrivare all’altitudine a cui ci trovavamo..ha detto che “gli elicotteri non devono arrivare in quelle zone”, e sono perfettamente d’accordo con lui, dopo questo volo,” ha scritto LaForet in un post. Ha ammesso, tuttavia, che la bellezza delle immagini ha fatto sì che ne sia valsa totalmente la pena.

Ciò che rende queste immagini così interessanti è la prospettiva particolare: mentre scattava alcune foto per Men’s Health Magazine, LaForet ha scoperto il vantaggio della vista verticale dei grattacieli e dei cantieri, in contrasto con la prospettiva delle immagini più tradizionali riprese sopra l’Hudson. Il fotografo è arrivato a un’altitudine tale per cui era richiesto un permesso speciale dagli aeroporti locali, i cui Boeing 7474 volavano a quote più basse.

Anche con i permessi, tuttavia, Gotham From Above non sarebbe stato realizzabile se non grazie ai recenti avanzamenti nel campo della tecnologia fotografica, che ha dato all’artista la possibilità di “riprendere file relativamente puliti a 3200 & 6400 ISO con una serie di lenti f22.8 e f1.2.” Il fotografo non aveva mai raggiunto i 200 metri di notte, nonostante abbia realizzato più di 50 shooting aerei e il risultato, parole sue, è da sogno.

Provate a non farvi venire le vertigini guardando i risultati del lavoro di LaForet qui sotto:

Visitate il sito di LaForet per altre fotografie riprese dalle più incredibili prospettive.

H/t Fstoppers, DeMilked