La Dark Polo Gang ha appena rilasciato la migliore intervista di sempre?

Il 5 dicembre Brixton, a Londra, è diventato un po’ come Rione Monti. Gli off license si sono messi a vendere Poretti e hanno messo via le lattine di Red Stripe, i chicken shop hanno tentato per qualche ora di ricreare l’atmosfera della Sora Lella e la Queen’s Walk lungo il Tamigi aveva un certononsoché di Lungo Tevere. La Dark Polo Gang era sbarcata per suonare al Brixton Jamm, e i ragazzi di HarveyDonTV—gli inglesi che si sono fissati con il rap italiano che avevamo intervistato per le loro ormai famose reaction—non si sono fatti scappare l’occasione di intervistare la DPG nei camerini dopo lo show.

Il video completo è qua sopra, e qua a Noisey ci stiamo seriamente chiedendo se sia possibile definirla la migliore intervista di sempre. Qua sotto i miei personali highlight dei dieci minuti alieni che Side, Tony, Pyrex, Wayne e Sick Luke ci hanno regalato.

—Side che dice “It’s our first time in the UK… together, I mean” con gli occhiali da sole e il cappuccio tirato su mentre guarda nel nulla.

—”We are not a rapper, we are new Beatles. You know? This is not rap, this is like Sex Beatles, Sex Pistols. Like punk, I don’t know“; cit. Wayne Santana, 2017.

—Pyrex che dice “casualty” per “casualità” cadendo in uno dei false friends infamissimi in cui tutti siamo incappati, dato che “casualty” significa “vittima” :(

—Sick Luke che va liscissimo e super veloce con l’inglese e sembra uscito da un bando di Atlanta: “That shit happened like, a friend of mine told me to listen to these kids, Dark Polo… I checked it out and I was like damn, that shit’s hot! Nobody in Italy ever did something like that, you know?”

—Side che introduce una risposta con un glorioso “Ci tenevo a dì sta cosa”.

—Tony che fuma e sorseggia un birrino per tutta l’intervista e le prime parole che dice, a nove minuti, sono “BIRRA PORETTI, BITCH”.

—Side che insegna a uno dei ragazzi di HarveyDon la stretta di mano della DPG, un tutorial improvvisato utilissimo per non sembrare dei babbi.



Comunque voto dieci per l’inglese della DPG, palesemente migliore di quello dell’italiano medio.



