Il più grosso spacciatore di LSD del dark web ha indetto un concorso artistico

È iniziato tutto con un’email criptica. “Stiamo lavorando a un progetto interessante,” si leggeva nel testo scritto dall’utente jesusofrave. “Ed è venuto fuori il tuo nome.”



Quando il più grande spacciatore di LSD del dark web dice di avere un “progetto interessante”, ti viene da pensare che lo sarà veramente, anche se ti fa un po’ paura l’idea di saperlo collegato al tuo nome.

Ho cliccato sul link incluso nell’email, che mi ha portato a un post su The Majestic Garden—uno dei più noti mercati della droga nel dark web.

Il post che annuncia la competizione.

Nel post si spiega che jesusofrave ha lanciato un concorso artistico. Tutto ciò che devi fare è nominare tre persone che fanno parte del mercato virtuale (spacciatori, moderatori, membri della comunità) che meritano di essere immortalati su un cartone di acido. A quel punto, se i membri di “The Clergy” (i portavoce di jesusofrave) ritengono le persone che hai nominato degne di attenzione, vinci degli acidi (si mantengono vaghi sulla quantità).

Ma qui sono gli artisti che hanno davvero la possibilità di monetizzare. Questi ultimi sono infatti stati invitati a disegnare uno, alcuni o tutti i personaggi nominati dagli altri membri. Per ogni disegno che The Clergy sceglie di includere nel cartone finale, l’artista vince 100 dosi di LSD.

Ma se i portavoce ti scelgono come “maestro”—la persona che mette insieme tutti i disegni in un collage finale che verrà distribuito sui cartoni—allora ricevi una quantità spropositata di acidi.

Gli Avengers, fondatori di The Majestic Garden.

“Siamo dell’opinione che una maggiore quantità di LSD nel mondo sia una buona cosa,” ha spiegato jesusofrave.

Che il mondo sarebbe un posto migliore se ci fossero più persone in acido è praticamente la filosofia alla base del The Majestic Garden (TMG). Fondato dagli LSD Avangers (un gruppo indipendente che testa e valuta gli acidi, e che è nel mercato dai tempi del primo Silk Road), non ha “proprietari” che guadagnino con le commissioni delle transazioni—gli acquirenti e i venditori si accordano privatamente e in modo diretto.

Un rendering di

“Kittenhuffer”.

I mercati decentralizzati come TMG si sono sviluppati per combattere la supremazia dei cosiddetti exit-scamming (piazze virtuali che poi chiudono e spariscono con tutti i bitcoin dei clienti). Certo, un singolo venditore può sempre sparire, ma questo ha ripercussioni solo sulle persone che hanno ordini non ancora andati a termine, e non su tutti i venditori e gli acquirenti che usano il sito.

TMG ha posto severe restrizioni su cosa può essere venduto attraverso il sito; praticamente, solo acidi, ecstasy, erba e funghetti. Gli Avengers non ricevono pagamenti, solo donazioni volontarie (e molto probabilmente abbastanza acidi gratis da poter passare il prossimo secolo in trip).

La mia nomina.

Ed eccomi lì, con il mio nome da darknet market, OzFreelancer, nominata dalle mie sorelle del dark web 3Jane e Cher. Mi piacerebbe credere che mi abbiano nominato grazie ai servizi che offro alla comunità con il giornalismo, ma ho il sospetto che sia perché le ragazze sono una rarità nella darknet, e qualcuno sperava di vedere un paio di tette.

Ho deciso di giocarmela, e ho proposto che qualcuno disegnasse tre leggende della sicurezza del dark web: Guru, Pine, e Astor (RIP) che hanno aiutato me e un sacco di altre persone nei miei primi tempi a Silk Road.

Ho proposto anche DoctorX, perché qualsiasi “opera d’arte” sulle persone importanti per il dark web sarebbe incompleta senza l’uomo che negli ultimi quattro anni ha offerto consigli medici saggi, alle volte vitali e sempre privi di qualsiasi tipo di giudizio, alla comunità di utenti del dark web che fanno uso di droghe.

Per adesso, la competizione ha portato moltissimo entusiasmo e un sacco di nomine, ma poche opere. Forse, il premio è troppo ingente. Dove vivo, in Australia, un grammo, o 10.000 dosi di LSD, è considerato una “quantità per la vendita”, e se ti beccano potresti farti anche vent’anni di galera. “L’ho vinto a un concorso d’arte” potrebbe non essere una buona scusa.

Mr Pickles, ovviamente.

I membri della comunità finora nominati sono i più vari, ma molti artisti hanno espresso apprezzamento per uno spacciatore che va sotto il nome di Mr Pickles. Non tanto perché è il loro venditore preferito (anche se è piuttosto popolare) ma perché è divertente da disegnare. Per chissà quale ragione, anche Kittenhuffer è tra più apprezzati.

“Chiunque sia interessato a diventare il ‘maestro’ e a mettere insieme tutti i personaggi, ci mandi pure un sample del suo lavoro o una bozza della sua idea, con tutti i personaggi insieme”, ha scritto l’organizzatore. Per adesso, solo un utente—Hambone505—è in corsa per il premio finale.

A quelli che invece vogliono disegnare e nominare me, ho detto che per me va bene essere ritratta incredibilmente come una tipa figa, umile e intelligente—per adesso non se la sono bevuta.

Un altro

Ma alla fine, perché gli organizzatori hanno lanciato questo concorso? Come spiega jesusofrave, è un incentivo a disegnare qualcosa di unico e bello, e al tempo stesso di rendere onore a coloro che più hanno contribuito alla community del dark web.

Questi ultimi anni sono stati turbolenti per il dark web. Ci sono stati degli arresti importanti e, per altri, delle rapine di bitcoin, che hanno fruttato ai ladri milioni di dollari. Ma i concorsi e i regali fanno ripensare all’originale Great 420 Sale and Giveaway of Silk Road del 20 aprile del 2012. Credo che anche la nostalgia giochi un ruolo in questo contesto, al pari del tentativo di riunire le forze.

La competizione è ancora in corso. Nessuno ha ancora ritratto me, per ora, ma io non smetto di sperarci. Vi immaginate andare a un festival e chiedersi quanta gente ha leccato la vostra faccia?

Eileen Ormsby (OzFreelancer) è una scrittrice freelence, fondatrice di allthingsvice.com, e autrice di Silk Road: the shocking true story of the world’s most notorious online market .

