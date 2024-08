Guarda Dave Grohl che non riesce a bere una birra e cade dal palco

Proprio stamattina, mentre mi recavo in redazione in ritardo come vi immaginate voi, stavo leggendo un articolo di Mattia Salvia su Not che parla di linee temporali alternative e di come i meme vengano usati come strategia emotiva per affrontare il periodo tragico che stiamo vivendo. Di conseguenza, ecco qua Dave Grohl che prova a bere una birra mentre fa un assolo di chitarra, la ribalta su una cassa, molla la chitarra, beve tutta la birra in un sorso e poi cade dal palco.

https://youtu.be/g81Y6dpT1fE

La cosa che ha fatto impazzire un po’ tutto internet è che avevamo appena finito di prenderlo in giro per la caduta del 2015 in Svezia, quando, poveretto, si era rotto una gamba e aveva dovuto proseguire il tour cantando e suonando da un trono. Questa volta, pare, nessun infortunio: solo l’ennesima scusa per prendere in giro la gente con le chitarre.

