Deadmau5 ha fatto causa a una donna per conto del suo gatto

Deadmau5 (via Wikimedia Commons) e Meowingtons (via Instagram)



Deadmau5 (A.K.A. Joel Zimmerman) non ha paura delle battaglie legali, come ha dimostrato con il suo famoso testa a testa con la Disney nel 2014 per l’utilizzo dell’iconico logo a testa di topo che è divenuto il simbolo di entrambi i marchi. Questa volta, però, Zimmerman si è gettato nella mischia per conto del suo amato gatto, Meowingtons (A.K.A. “Prof. Meowingtons” e “Prof. Meowingtons, PhD”).

Come si legge su Billboard, Zimmerman ha sottoposto una petizione all’Ufficio Brevetti e Marchi in cui chiede di annullare il marchio Meowingtons di proprietà della signora Emma Bassiri, residente in Florida, che, secondo il documento, vende “abiti da donna, borse, accessori, cuscini, tazze e altri casalinghi e accessori per telefonini a tema felino” sul sito meowingtons.com da circa febbraio del 2014. Zimmerman sarebbe venuto a conoscenza di questo fatto quando il suo tentativo di registrare il marchio Prof. Meowingtons è stato rifiutato a causa di “possiblità di confusione” con le creazioni di Bassiri. La petizione sostiene inoltre che si siano verificati “vari episodi” in cui alcuni consumatori avrebbero creduto che il sito fosse ufficialmente affiliato al gatto.

La petizione inoltre sostiene che Bassiri sia una fan di lunga data di deadmau5 e che fosse a conoscenza del nome Meowingtons prima di iniziare a usarlo per la sua attività. Zimmerman ha adottato il gatto nel 2010 e creato varie pagine sui social media a suo nome, tra cui Facebook, Twitter e Instagram. Meowingtons ha ispirato il titolo del tour autunnale del 2011 di deadmau5, Meowingtons Hax, e compare anche sulla copertina del suo album del 2012 >album title goes here<. Inoltre dal 2011 è in vendita anche del merchandise di Meowingtons, tra cui le prime cuffie auricolari apposta per gatti mai disegnate.

Leggi il testo della petizione qua.

