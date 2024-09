Riempire il tuo laptop di adesivi potrebbe metterti nei guai

Decine di hacker, giornalisti, e appassionati di tecnologia amano coprire il loro laptop con ogni sorta di adesivi. Uno magari serve a far vedere dove lavorano, un altro per far vedere quale cryptoparty frequentano, un altro ancora per far vedere che sono appassionati di Bitcoin.

Ovviamente non c’è niente di male in tutto questo, ma un laptop pieno di adesivi potrebbe trasformarsi anche in un campanello di allarme per le autorità o gli hacker che vogliono accedere a informazioni sensibili immagazzinate su quel computer, o più in generale dare fastidio al suo proprietario.

“Conferenza, frontiere, aeroporti, luoghi pubblichi — Gli adesivi possono e ti faranno diventare un bersaglio per qualunque attività di indagine, spionaggio industriale, o scrutinio legale o investigativo,” ha spiegato a Motherboard Matt Mitchell, direttore della sicurezza e della privacy digitale per il gruppo di attivisti Tactical Tech, in uno scambio via mail.

Mitchell ha spiegato che gli adesivi di stampo politico potrebbero obbligarti, ad una frontiera, a delle ispezioni più approfondite o addirittura alla detenzione. Nel primo caso, Mitchell ha spiegato che un suo amico hacker si era ritrovato a perdere un volo a causa di alcuni adesivi.

Molte persone portano con sé dei dispositivi usa e getta con solamente alcune informazioni caricare sopra o account registrati durante eventi come la conferenza hacker annuale DEF CON. Così, se il dispositivo viene rubato o compromesso, l’aggressore sarà in grado di ottenere soltanto una quantità parziale di informazioni. Probabilmente, però, disegnarti un bersaglio sulla testa riempiendo il tuo laptop di adesivi identificativi continua a non essere una buona idea.

Mitchell ha detto di aver visto una persone che stava volando probabilmente verso il DEF CON con un laptop con sopra un adesivo di una certa organizzazione mediatica. “Questa persona aveva un Chromebook, immagino come laptop per viaggiare,” ha spiegato Mitchell. “Ma aveva un adesivo di un organizzazione mediatica sopra.” Mitchell ha inviato a Motherboard una foto del laptop.

Ovviamente, si tratta del computer di un giornalista che poteva contenere delle informazioni sulle fonti. Quel computer era appena diventato un bersaglio piuttosto affascinante, non soltanto per degli aggressori esperti, ma anche per qualcuno che avrebbe voluto soltanto trollare o rendere la vita del giornalista un po’ più difficile.

Ovviamente, tutto ciò dipende dal tuo attuale modello di threat modeling, e dalle ragioni dell’aggressore. Come ha indicato su Twitter Moritz Barti, che dirige un gruppo che manda avanti parte del network di anonimizzazione Tor, quando dei ladri hanno fatto irruzione nel suo vano, l’unica cosa che non avevano rubato era stato proprio il computer pieno di adesivi.

“La polizia ha pensato che fosse stato lasciato indietro perché sarebbe stato difficile rivenderlo,” ha scritto Bartl. Così, dei ladri da quattro soldi potrebbero essere dissuasi dal rubare un laptop se è pieno di adesivi.

Ma in certi contesti, potrebbe non valere la pena mettere in bella mostra una montagna di adesivi.

“Teneteli a casa quando viaggiate,” ha spiegato Mitchell a Motherboard, “O usate un case pulito.” Mitchell ha inviato a Motherboard una foto del suo attuale laptop post-DEF CON: pulito e privo di qualunque tipo di affiliazione visibile.

“Va benissimo essere sé stessi e divertirsi con gli adesivi,” ha spiegato Mitchell. “Ma ogni azione di questo tipo ti espone a dei rischi.”

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.