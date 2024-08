Sogni che si avverano: a Milano adesso consegneranno cibo a domicilio 24 ore su 24

Mi capita spesso di stare sveglio fino a tarda notte. Sapete no, a guardare un film, per stare con gli amici, per leggere, scrivere, guardare il soffitto.



Ed è normale che dopo un sacco di ore passate dalla cena, o semplicemente per gola, mi prenda una fame da sentirsi male. Certo, la cosa più facile sarebbe aprire il frigo o la dispensa e sgraffignare qualsiasi cosa capiti tra le mani, ma perché non posso avere a casa un kebab bello pieno di cipolla e salsa piccante?

Perché devo prendermela con il mondo se ho voglia di pizza, ma ormai è troppo tardi e nessuno la consegna più e io non voglio andare in giro nei chioschi e nei ristoranti aperti fino a tardi?

Evidentemente non è solo una mia esigenza e qualcuno se n’è accorto.

Deliveroo, l’azienda di consegne a domicilio, ha appena lanciato in via sperimentale a Milano un nuovo servizio notturno che vi permetterà di mangiare anche alle tre di mattina comodamente seduti, magari sfatti, sul vostro letto o divano.Questa nuova modalità no stop partirà dai primi di agosto nella città della sperimentazione, degli affari e della perdizione. Inizialmente saranno coperte solo alcune zone di Milano, diciamo le più centrali, ma se la cosa dovesse funzionare, ovviamente verrà estesa a tutta l’area urbana e nelle principali città in cui Deliveroo è presente.

Per il momento possono averlo chi abita in Porta Genova, Porta Romana, Corso Sempione, Buonarroti, Città Studi, Duomo, Brera, Moscova e Porta Venezia. Se non siete di queste parti trovate un amico o un’amica che lo sia e fate finta di voler fortemente rimanere a chiacchierare dei loro problemi a casa loro per tutta la notte. Finché, a un certo punto gli direte: “oddio, sono storie tremende, ci vorrebbe proprio del pollo fritto per dimenticare i nostri problemi”. E taac, vi ritrovate a fissare l’omino sulla mappa per dieci minuti.

Il servizio notturno di Deliveroo, ribattezzato “Late Delivery”, fa parte della sezione Marketplace+ lanciata un paio di mesi fa dalla piattaforma per ampliare il mercato comprendendo anche ristoranti che nessuno aveva preso in considerazione prima. Con Marketplace+, infatti, punta a sbaragliare la concorrenza arrivando prima di tutti a quei ristoranti, pizzerie e locali che si servono dei propri rider. Con questa nuova manovra in pratica il gestore non dovrà rinunciare ai suoi ragazzi (come invece avveniva prima quando dovevi affidarti totalmente alla compagnia): mentre loro gestiranno il mercato limitrofo, Deliveroo si occuperà di far conoscere i piatti a tutte le zone troppo lontane per essere servite fino a quel momento.

“Crediamo nell’innovazione e nella più ampia offerta di cibo”, ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia. Meno male.

Essendo parte del progetto Marketplace+, i rider appunt saranno distribuiti tra quelli interni (che seguono quindi le disposizioni contrattuali concordate col proprietario del locale) e quelli dell’azienda. Quindi nessun segnale preoccupante su ore di straordinario e lavoro notturno, almeno dal lato Deliveroo. Per la categoria dei rider invece è tutta un’altra storia.

Eh niente, nel meraviglioso mondo di oggi, che va tanto veloce, ora abbiamo una preoccupazione in meno. Niente più fame chimica con avanzi di grissini, ma una barca di sushi alle 4 appena tolte le scarpe di rientro dalla serata. Sempre che ci sia un sushi aperto alle 4 di mattina, forse a Milano sì. Indagherò.

Milano oggi, domani il mondo.

