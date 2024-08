Ascolta il demo di “There Is a Light That Never Goes Out” degli Smiths

È il 2017 e Morrissey continua a dire e fare cose che farebbero arrossire il tuo peggior zio e Johnny Marr ha suonato nei Cribs. Ma nel 1986 erano gli Smiths e hanno inciso The Queen is Dead, che è più o meno l’album perfetto. L’anno scorso il disco ha compiuto 30 anni, e la band ha annunciato di volerlo ristampare. Oggi possiamo tutti ascoltare una delle gemme che hanno atteso negli archivi per decenni—la prima versione mai registrata di “The Is a Light That Never Goes Out”. Preparati a provare dei sentimenti, bastardo senza cuore:

Se non ti vengono i brividi, forse non sei mai stato un adolescente triste.

La versione demo ha alcune piccole differenze rispetto a quella che è finita sull’album: per esempio, è un po’ più veloce ed è ovviamente molto più grezza, ma la voce di Morrissey è perlopiù uguale, a parte per alcune parole, e se sei un nerd gigante come me è interessante dare un’occhiata dietro le quinte della band, che sono rimaste chiuse per molto tempo. Restiamo in attesa di nuove chicche di questo tipo prima dell’uscita ufficiale della ristampa prevista per il 20 ottobre.



