Le politiche sul cambiamento climatico sono incompatibili con la democrazia?

Questo pezzo è stato tradotto tenendo conto dei fatti politici immediatamente successivi alla sua pubblicazione su Motherboard US.

Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirarsi dal tentativo mondiale più ambizioso della storia per contrastare il cambiamento climatico. Il presidente Donald Trump ha annunciato la decisione finale lo scorso fine settimana, abbandonando ufficialmente l’Accordo sul Clima di Parigi.

Ma qualsiasi fosse stata la decisione, e qualsiasi siano le conseguenze, la sola idea di questo ritiro ha sollevato una domanda scomoda: come facciamo a costruire un piano politico sostenibile e a lungo termine, quando ogni democrazia nel mondo cambia leader e ideologia ogni 4-5 anni? Ci sono un paio di opzioni, e accordi di massima come quello di Parigi potrebbero rappresentare l’antidoto giusto.

“È una delle ragioni per cui problemi come il controllo degli armamenti nucleari e il cambiamento climatico sono vere e proprie sfide, per via di questa caratteristica intrinseca alla democrazia, dove i governi vengono sostituiti a intervalli regolari,” ha detto John Holdren, ex consulente scientifico del presidente Barack Obama e professore all’Università di Harvard. “Il nostro sistema politico prescelto — che continuo a ritenere migliore di qualsiasi altro — ha dei difetti e questo è uno.”

Gli esperti hanno detto che la scelta degli Stati Uniti di recedere dall’Accordo di Parigi — un processo che potrebbe richiedere fino a quattro anni — non rappresenta necessariamente una campana funesta per l’accordo a livello globale. Ma potrebbe avere delle conseguenze e potrebbe anche implicare un cambiamento nelle priorità a livello domestico. Senza un trattato internazionale a tenerci in riga e considerato come il cambiamento climatico non sia proprio una priorità per l’amministrazione attuale, le politiche sull’ambiente degli Stati Uniti potrebbero letteralmente regredire.

“Non è la prima volta che una cosa del genere accade.”

Holdren e altri esperti con cui ho parlato hanno detto che questo è un problema che gli esperti di cambiamento climatico hanno individuato da tempo, e che gli Stati Uniti non sono l’unica nazione che fatica a creare leggi sul lungo periodo mentre il governo che non fa che passare di mano in mano. Il Canada ha passato quasi un decennio trascinando i piedi sulle politiche per il cambiamento climatico durante l’amministrazione del Primo Ministro Stephen Harper. L’Australia ha visto l’argomento passare a turno dallo status di massima priorità a quello di pensiero secondario a seconda del partito politico che saliva al potere. È un ritornello comune.

Ma trattati internazionali e accorati come quello di Parigi potrebbero rappresentare un buon esempio di come proteggere gli sforzi intrapresi contro il cambiamento climatico dal cappio delle politiche domestiche.

“L’Accordo di Parigi ha anticipato la possibilità stessa a cui stiamo assistendo ora,” ha detto John O. Niles, un esperto di politiche sul clima e direttore del Carbon Institute, un gruppo di ricerca che promuove la gestione del carbonio. “È una roccia e quella roccia non può essere spezzata dal ritiro di un solo governo. È stato progettato così apposta.”

Niles, che ha aiutato a coordinare una strategia scientifica per oltre una dozzina di nazioni in vista dell’Accordo di Parigi, mi ha detto che questo tipo di trattato internazionale di massima è un esempio di politica che può sopportare i flussi e riflussi del rinnovo dei leader politici.

I sondaggi hanno mostrato che la maggior parte degli americani, compresi molti Repubblicani, non è favorevole al ritiro dall’Accordo di Parigi. Questo tipo di sostegno radicato potrebbe influenzare positivamente la situazione anche se l’amministrazione attuale decide di ignorarlo, stando a David Victor, un esperto di politiche globali dell’Università della California San Diego, e autore di “Global Warming Gridlock,” che analizza i passaggi fondamentali perché si possa compiere un progresso diplomatico relativo al cambiamento climatico.

“Non è la prima volta che una cosa del genere accade,” mi ha detto Victor. “Quando il governo federale non è attivo su un argomento importante a livello politico, quello stesso argomento diventa di primo interesse per gli stati. Si muovono in direzione opposta.”

Victor ha detto che gli stati e i governi locali potrebbero tranquillamente raddoppiare gli sforzi politici contro il cambiamento climatico per mitigare la ricaduta delle decisioni federali, e ha portato l’esempio del governatore della California Jerry Brown, che durante il suo imminente viaggio in Cina discuterà proprio questioni politiche legate al cambiamento climatico. Altre nazioni potrebbero reagire in modo simile, sostituendosi agli Stati Uniti come leader globali, o aumentando le pressioni diplomatiche su Trump ora che ha deciso di ritirarsi dall’accordo.

Avere un congresso determinato a passare leggi rigide sul cambiamento climatico potrebbe a sua volta aiutare (non è così facile ribaltare una legge), e Holdren ha detto che gli elettori terranno in considerazione la cosa quando andranno alle urne per i midterm.

Nessuna di queste strategie è una bacchetta magica e Victor mi ha detto che molti economisti credono che il pianeta in generale sia destinato a “mitigare e adattarsi,” al cambiamento climatico — il che significa che faremo qualche passo in avanti, ma non abbastanza, e dovremo comunque affrontare le conseguenze.

“Si spera sempre che per quanto riguarda le questioni importanti delle collaborazioni e degli accordi internazionali venga mantenuto un consenso di amministrazione in amministrazione,” mi ha detto Holdren. “Ma come sappiamo tutti, non è per forza sempre vero.”

Alla fine dei conti, la caratteristica più importante della democrazia è che sta alle persone decidere il proprio destino. Se alla gente non importa del cambiamento climatico, le decisioni non possono che andare in questa direzione.