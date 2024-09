Mi avevano detto di prepararmi ad abiti succinti, ma non a un uomo sovrappeso in parrucca rosa, rossetto rosso, e scintillanti coda e reggiseno da sirena. Eppure eccolo lì, in scena, che mandava bacini alla videocamera e ogni tanto diceva “Grazie!” in falsetto, come il personaggio di una qualche perversa versione della Sirenetta.

Ho sperato che almeno stesse ricavando parecchi soldi da questa performance. Per fortuna, era probabilmente così, visto che lo stavano trasmettendo live a migliaia di spettatori di uno spettacolo su internet, il cui titolo si può grossolanamente tradurre come ‘Sono la tua ragazza hawaiiana’ nei quartieri generali di Pechino di REDO Media. L’azienda sostiene di essere la più grande agenzia di star del live-streaming.

Videos by VICE

‘Sono la tua ragazza hawaiiana’ veniva trasmesso sull’app di live-streaming Lai Feng. Dietro le telecamere i produttori, fissando gli schermi che mostravano il filmato in svolgimento, annuivano con la testa mentre regali virtuali come emoji di fiori e banane continuavano ad arrivare. Mr Sirenetta Scintillante ha di nuovo cinguettato “Grazie!” mentre delle rose digitali — ognuna del valore di uno yuan (15 centesimi) — si accumulavano sullo schermo.

Continua a leggere sul sito di Motherboard: Dentro la più grande fabbrica di superstar del live-streaming della Cina.