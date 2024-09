Dave Gahan dei Depeche Mode concorda: il cazzotto a Richard Spencer è una cosa bellissima

Siamo tutti d’accordo che il cazzotto rifilato al suprematista bianco/idiota/rifiuto umano Richard Spencer il giorno dell’insediamento di Trump sia stato uno dei momenti più belli della resistenza al regime neofascista che ha preso per le palle gli Stati Uniti. Disgraziatamente Spencer non è rimasto muto per sempre e ha continuato a sparare stronzate, tra cui quella per cui i Depeche Mode, la sua band preferita, sarebbero “la band ufficiale dell’alt-right”. I Depeche non l’hanno presa bene e hanno pubblicamente rifiutato il dubbio onore. Altro diretto alla mandibola per Spencer. Ma non è finita.

In un’intervista con Billboard, il frontman dei Depeche Mode Dave Gahan ha espresso in modo ancora più diretto le sue idee su Spencer.

…Richard Spencer è, prima di tutto, un pezzo di merda — uno stronzo molto istruito, quindi il tipo di stronzo più spaventoso. Penso che nel corso degli anni ci siano state cose nostre che sono state interpretate nel modo sbagliato—per colpa del nostro immaginario, o perché certe persone non hanno letto abbastanza fra le righe.

Gahan discute idee di disinformazione e culto della personalità nel contesto del nuovo album dei Depeche Spirit e paragona l’epoca Trump al Regno Unito sotto Margaret Thatcher negli anni Ottanta (“Quello è stato il momento in cui la musica è stata più importante per me, molto più importante di tutto quello che mi insegnavano a scuola”). Inoltre si riferisce a Milo Yiannopoulos dicendo che è “in cerca di attenzioni” e “pazzo”. Eccellente. Potete leggere l’intervista nella sua interezza, in inglese, qui. E ricordatevi, se vedete un fascista, pestatelo.

