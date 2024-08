Com’è vivere con la depressione ad alto funzionamento

Monique Judge, 46 anni, si descrive come “un’introversa estroversa.” È sempre molto attiva e in prima linea sul lavoro, va regolarmente a yoga, ed esce spesso con gli amici—anche se preferisce stare tranquilla a casa davanti alla tv. Ma sette anni fa, dopo aver scalato i ranghi della consulenza finanziaria, ha cominciato a sentirsi sempre stanca. Quando non era al lavoro, non riusciva a costringersi a scendere dal letto. E proprio a letto passava tutto il giorno, tra sonno e dormiveglia. Un amico ha riconosciuto i sintomi e le ha consigliato di vedere un medico. La diagnosi: depressione.

“Ho ancora dei momenti bassissimi,” dice Judge. “Ho lasciato quel lavoro e ora ho una posizione di riguardo da un’altra parte, ma è come se cercassi costantemente di fuggire da una nuvola nera, e da fuori forse non ce ne si rende nemmeno conto.”

È questa la situazione in cui vivono milioni persone depresse: sempre “on” a causa dei ritmi serrati al lavoro, in deprivazione da sonno e con la sensazione di dover comunque resistere. Molti non si rendono conto che la depressione può agire nelle retrovie, e può permetterti di stare al mondo togliendoti però la capacità di vivere la vita al suo massimo.

Ci sono nove diversi tipi diagnostici di depressione, secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5). E se “depressione ad alto funzionamento” non è il nome ufficiale di nessuno di questi, è così che molti, come Judge, descrivono la propria condizione. Parte del motivo sta nel fatto che non corrispondono allo stereotipo della persona depressa, quella che emerge dalle campagne di sensibilizzazione, dai bugiardini degli antidepressivi e dalle serie tv. Non perdono giorni di lavoro, non mancano nelle occasioni sociali, non si sentono senza speranze e non piangono di continuo. Anzi, magari sono studenti eccellenti, dirigenti, medici, giornalisti, imprenditori, o membri di qualunque altro cluster sociale di individui di successo.

“La depressione è una condizione estremamente eterogenea,” dice Michelle Craske, docente di psicologia e psichiatria alla UCLA. “Quanto a gravità e sintomi prende molte forme diverse. Non dobbiamo ignorare le forme meno evidenti, perché resta una lotta ed è comunque fondamentale chiedere aiuto,” dice.

In superficie, la depressione ad alto funzionamento potrebbe sembrare più facile da gestire, ma può durare anni e condurre col tempo a problematiche maggiori di quelle derivanti da episodi acuti di depressione maggiore, secondo Craske. Le ricerche hanno dimostrato che scarsa autostima, mancanza di energia, irritabilità e decremento nella produttività che accompagnano forme persistente di depressione siano associate con significative disfunzioni sociali sul lungo termine, ospedalizzazione psichiatrica, e aumento dei tentativi di suicidio. E, ironia della sorte, una depressione permanente espone anche le persone a un maggiore rischio di episodi depressivi maggiori, con sintomi più gravi.

Ma lo stigma riguardo la malattia mentale—o ad altri segni di debolezza—rende difficile parlare ad amici e colleghi dei propri problemi. “Se ammetti di essere depresso o di avere un problema di salute mentale, la gente che non ne ha mai avuti ti etichetta automaticamente come un pazzo,” dice Judge.

Questo significa che molte persone che hanno bisogno di aiuto potrebbero non chiederlo. Magari non sanno nemmeno identificare la propria depressione. E questo è un tratto particolarmente preoccupante perché la depressione non discrimina, dice Srijan Sen, psichiatra della University of Michigan. Circa il 20 percento della popolazione americana deve mettere in conto di sviluppare disturbi dell’umore (che includono tutte le forme di depressione e disturbo bipolare) nel corso della vita. Ma metà degli americani che soffrono di depressione non ricevono le cure adeguate.

Quando Sen era all’università a studiare medicina uno dei suoi amici d’infanzia si è buttato da un balcone nel tentativo di uccidersi. L’amico di Sen, che oggi lavora come medico in Canada e ha chiesto di essere chiamato “Dott. K”, non aveva mai comunicato a professori o colleghi di soffrire di depressione. “C’è la paura delle conseguenze, o di quello che ti succederà se parli apertamente della tua situazione,” dice K. “Ti chiedi se l’università farà qualcosa, se il tuo responsabile nel corpo docente metterà in discussione le tue effettive abilità, se ti toglieranno la licenza di esercitare o ti metteranno dei vincoli.”

Molte delle qualità che rendono le persone più suscettibili allo sviluppo di malattie mentali sono le stesse che le rendono leader nel loro campo. Le persone inclini alla depressione hanno maggiori probabilità di essere molto precise, empatiche, a loro agio con la vulnerabilità e aperte a esperienze diverse, dice K. Questo ha portato Sen e altri psichiatri a concentrarsi sulla comprensione dei percorsi biologici che contribuiscono alla depressione. “Man mano che avanziamo nelle ricerche, cominciamo a capire che la depressione è biologica quanto lo sono il diabete, la pressione alta o il cancro,” dice.

Di recente, gli scienziati hanno scoperto che la depressione è ereditaria. In altre parole, la tendenza a diventare depressi è quasi completamente genetica in quasi metà dei casi. Negli altri casi, può anche non essere per niente genetica. E a volte è una combinazione di fattori genetici e psicologici o fisici come un trauma passato, grandi cambiamenti, malattie croniche e ormoni fuori controllo.

Alcune tac sul cervello di persone affette da depressione ad alto funzionamento dimostrano anche che le regioni associate con il pensiero ossessivo o la ruminazione sono iperattive. Queste regioni, una delle quali è nota come default mode network, posso essere alla base dei pensieri negativi su di sé. E gli studi hanno dimostrato che alcuni farmaci, la meditazione e la psicoterapia aiutano a quietare questi network iperattivi.

Ma gli psichiatri non possono prendere una tac o un test del DNA o altri marcatori biologici per dire com’è il volto della depressione. “È il nostro sogno,” dice David Hellerstein, psichiatra e ricercatore al New York State Psychiatric Institute. “È una cosa che si può fare in molti altri campi medici, ma non in psichiatria, a causa della variabilità della depressione e del modo in cui condizioni molto diverse ricadono tutte sotto l’ombrello della depressione.”

