Il detenuto che ha filmato la sua evasione e ci ha fatto un film

Nel gennaio 2016, tre detenuti sono evasi dal carcere di Orange County, in California, dando il via a una caccia all’uomo e spostamenti di forze di polizia a oltre 400 chilometri dal luogo dell’evasione.

A mesi di distanza, il legale di uno di loro ha consegnato un video dell’evasione alla NBC Los Angeles—anche se dire semplicemente “un video” non gli rende giustizia.

Il video si apre in modo degno di Hollywood, con un montaggio di servizi del telegiornale sulla fuga di Adam Hossein Nayeri, Jonathan Tieu e Bac Duong: i tre detenuti sono evasi, sono forse armati e “estremamente pericolosi.” Poi c’è uno stacco, lo schermo diventa nero, e compaiono le parole “Quindi… cos’è successo in realtà?” Con una mossa che sembra uscita da un film di Scorsese, Nayeri prende la parola.

“Mi chiamo Adam Hossein Nayeri,” dice. “Per un sacco di persone io e gli altri siamo i protagonisti di una fuga degna di Houdini. È un mito interessante. Ed è tutto vero.”

Nayeri passa poi a raccontare passo passo la storia dell’evasione. Usando un cellulare fatto entrare di nascosto in carcere, riprende i suoi compagni di cella mentre rimuovono una porzione di una grata, ci passano attraverso calandosi nei sotterranei e salgono poi sul tetto. (Nella versione originale del filmato, in sottofondo a questa parte c’è la sigla di Mission Impossible, ma la NBC l’ha tolta per ragioni di copyright.) Purtroppo nel video non si vede la parte in cui i tre hanno usato quelle che Nayeri chiama “corde industriali di alto livello” per calarsi dal tetto dell’edificio.

Il video, che dura poco più di 15 minuti, prosegue sullo stesso stile. Nayeri alterna scene riprese durante la loro fuga—dalla prigione di Orange Country a una spiaggia di Santa Cruz, a San Francisco. Seguiamo dunque gli evasi nei loro viaggi mentre fumano erba, mangiano banane e cercano di non dare troppo nell’occhio.

Otto giorni dopo, i tre sono stati fermati dalla polizia. Prima dell’evasione, Nayeri era detenuto per sequestro di persona e tortura, Tieu per omicidio e Duong per tentato omicidio.

È difficile capire esattamente perché l’avvocato di Nayeri abbia deciso di pubblicare questo video, visto che non sembra aiutare in alcun modo il suo assistito. Ma è possibile che Nayeri volesse semplicemente raccontare la sua storia finché ne aveva ancora la possibilità.

“Abbiamo spaventato un sacco di persone, abbiamo causato un sacco di ansia e paura. Alla fine, non posso dire che questo mi faccia piacere,” dice Nayeri nel video. “Ma ho perso ogni fede nel sistema. Era così sbagliato voler riavere quello che ci hanno tolto?”

