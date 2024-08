La Rai ha trasmesso un ‘tutorial’ su come una donna dovrebbe fare la spesa nel 2020

L’anno è il 2020: c’è una pandemia globale e si può uscire di casa praticamente solo per le attività “essenziali”—cioè lavorare, andare a scuola (nelle regioni in cui sono ancora aperte) o fare la spesa. Ovviamente usando tutti i presidi di sicurezza, quindi mascherine e gel igienizzanti.

Questa, almeno, è l’esperienza quotidiana della maggior parte delle persone.

Poi c’è la realtà alternativa del programma Detto Fatto su Rai2, condotto da Bianca Guaccero, in cui si insegna alle donne a fare la spesa con i tacchi alti, ad ancheggiare stringendo il carrello e a “sedurre” gli uomini raccogliendo un pacco di patatine tra gli scaffali.

Non è uno scherzo, giuro: è una roba andata in onda ieri pomeriggio (lo si può vedere integralmente su RaiPlay, è nei primi minuti).

Lo riassumo brevemente qui di seguito, anche se forse le parole non sono sufficienti a descrivere il video. Nel segmento in questione—accompagnato da un sottofondo musicale degno di una pellicola di Bigas Luna—si vede la pole dancer Emily Angelillo spingere il carrello “con il ginocchio teso” per far diventare un “palcoscenico” il supermercato.

La sfilata tra le corsie è solo l’inizio, però. Quando il prodotto che si vuole prendere è in alto sugli scaffali, continua Angelillo incalzata da Guaccero, è opportuno “alzare un pochino il ginocchio” per “rendere più intrigante la situazione.” Se poi l’oggetto cade a terra, niente paura: per raccoglierlo, bisogna accovacciarsi “mantenendo le gambe chiuse,” portare la spalla “leggermente in diagonale” e poi “alzare il sedere” quando ci si rimette in piedi.

Terminato il “tutorial,” Guaccero lo commenta senza il minimo imbarazzo: “Signori,” dice la conduttrice, “se da oggi trovate donne che prendono un pacco di patatine in questo modo è colpa di Detto Fatto. È tutto normale.”

Ecco, anche no: non è “tutto normale.” Nulla è normale in questo servizio—probabilmente non lo sarebbe stato neanche nel peggior film softcore degli anni Ottanta, figuriamoci sulla tv pubblica nel 2020. Il fatto che sia andato in onda il giorno prima della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, poi, lo rende ancora più degradante e umiliante.

Aggiornamento del 26/11/2020: Il programma è stato temporaneamente sospeso, dopo che l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini ha parlato di un “episodio gravissimo che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico.”

