Diane Arbus ha catturato gli incontri più strani nei parchi di New York

Poco dopo aver lasciato il mondo della fotografia commerciale nel 1956, Diane Arbus ha iniziato a fare quello che ogni newyorkese da poco disoccupato fa: camminare ininterrottamente per i parchi della città. Una delle sue prime fotografie come artista ritrae sei sconosciuti dall’aria elegante seduti su una panchina tra le ombre di Manhattan. Nel corso della sua carriera, gli spazi verdi di New York sono diventati l’ufficio de facto della fotografa, uno spazio di riflessione e interazione in cui ha immortalato uomini d’affari, lesbiche, drogati senzatetto, amanti adolescenti e Susan Sontag. La mostra In the Park raccoglie per la prima volta le immagini collegate dal leitmotiv dei parchi newyorkesi, e noi abbiamo selezionato le più interessanti.

