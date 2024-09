Dieci canzoni italiane per fumare MA SENZA IL RAP

Sarebbe potuto essere tutto molto semplice. Avremmo potuto svegliarci oggi, 20 aprile, festa mondiale dell’erba, e scrivere sbadigliando il solito articolo sui migliori pezzi per farsi le canne. Avremmo potuto ficcarvi in gola, come una madre-uccello coi suoi pulcini, della confortante pappa pre-masticata: “La porra”, “Welcome to Baggio”, “La mia signorina” e la discografia di Babaman. Avremmo potuto darci un’aria di riscopritori rivendicando l’importanza di un classico come “Pollo no!” di Gamba the Lenk—i nostri timpani a pregustare il suono tagliente dei due pezzi del grinder che sbattono l’uno contro l’altro, per tirar fuori anche le ultime dolci, dolci bricioline di sativa. E invece no.



Invece abbiamo tirato su le migliori menti della nostra generazione (senza trovarle fortunatamente distrutte dalla pazzia affamate, isteriche o nude) e abbiamo generato la seguente lista di dieci canzoni italiane a tema marijuana ma senza il rap. Senza Ghali, Maruego o gli Articolo 31. Così la prossima volta che siete in cameretta a sfondarvi la faccia potete far scoppiare il cervello ai vostri amici con quella volta che Nino D’Angelo ha consigliato dove andare a comparla a Napoli, o quell’altra volta che il padre di Jesto ha fatto un pezzo tutto acustico sugli spinelli. Prego.

