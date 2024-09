Dieci cose su cui Moby aveva ragione, oltre ai rapporti tra Trump e la Russia

Fotografia di Melissa Danis.



Se l’anno scorso qualcuno avesse detto, “Moby salverà la nazione,” qualsiasi persona sana di mente avrebbe risposto, “Certo, sono totalmente d’accordo.” Perché è così che si fa quando ci si trova di fronte alle parole di un matto: si fa cenno di sì con la testa e ci si sposta di un paio di metri. Ma dato che viviamo in tempi di matti, tanto vale cercare qualsiasi porto sicuro se il mare è in tempesta: Moby, veterano della techno etizio che posta foto di maialini su Facebook per San Valentino, va comunque bene come salvatore.



Durante la settimana, Moby ha scritto sui suoi social che i legami di Trump con la russia erano verificabili, e tutti abbiamo detto un bel, “bravo!” Moby sembra una bella persona, diciamocelo. E anche se se ne esce spesso con delle frasi da John Schindler che si basano un po’ troppo su amici senza nome e un generale affetto per lo stato profondo, qualche giorno dopo il New York Times ha pubblicato un articolo che confermava le sue parole, almeno per quanto riguarda le sue opinioni di intelligence. Anche se non tutte le sue accuse sono state dimostrare, ci accontenteremo di Moby come il nostro Nostradamus.



Anche se spesso viene definito un pioniere dell’elettronica, a Moby non viene spesso riconosciuta la sua capacità di prevedere eventi storici. Per spiegarci bene, abbiamo fatto una classifica di dieci persone, band e movimenti dietistici su cui Moby aveva ragione fin dall’inizio (e quando diciamo “aveva ragione” intendiamo “aveva abbastanza ragione”), da Eminem al veganesimo.

Eminem

“Nessuno ascolta la techno” è uno degli insulti più grandi della storia della musica pop, ma nel 2017 Eminem è ancora lì a rappare di donne stuprate e uccise. Quindi: fanculo. Il punto va a Moby. (Un punto un più perché la techno continua a spaccare.)

I Joy Division

Molto prima che gli Interpol iniziassero l’eterna guerra di baritoni sensuali e linee di basso tutte buh buh buh buh buh che imperversa da anni, Moby si faceva bello già nel 1995 apparendo su un album di tributo ai Joy Division, A Means to an End. Contribuì con una cover di “New Dawn Fades“, tra l’altro fatta piuttosto bene.

La musica nella pubblicità

Ok, questa non è necessariamente una cosa buona, ma tenete in mente che bisogna dare credito quando è dovuto. Moby si era accorto che poteva diventare schifosamente ricco con i suoi pezzi prima di chiunque altro. Vendette tutte le tracce di Play, il suo album del 1999, a qualsiasi azienda e brand interessato a metterlo nelle proprie pubblicità. E ora, grazie a lui, possiamo tutti comprare auto nuove sapendo esattamente che musica ascoltare ogni volta che la prendiamo su per fare due chilometri e andare all’Esselunga a prendere cinque casse d’acqua.

La non-importanza dei testi

Nel 1997 Moby mandò a MTV una cover di “That’s When I Reach For My Revolver” dei Mission of Burma a MTV, e il network gli chiese di cambiare il testo del pezzo. Quindi lo reintitolò “That’s When I Realize It’s Over,” affermando che non credeva che il testo cambiato importasse qualcosa. Anche se vedere i testi e le parole come qualcosa di secondario e togliergli qualsiasi significato non è esattamente una cosa “giusta”, ha sicuramente anticipato e predetto l’idiozia dei testi dei Chainsmokers e l’intera esistenza di Kellyanne Conway.

Il cristianesimo

Prima che Moby smettesse di bere, era un cliente fisso di questo noto buco di culo newyorkese (ormai chiuso). Non credo di averlo mai visto lì, ma tutti gli skinhead mi sembrano la stessa persona. E c’è stato per quasi tutta la sua carriera, finché recentemente non si è dato al cristianesimo diventando tutto devoto. In entrambe queste sue scelte di vita, Moby anticipò il fuoco dell’inferno in cui stiamo vivendo ogni giorno. Insomma, tutti non vediamo l’ora di mollare ‘sta vitaccia e venire accolti dalle porte del paradiso dopo esserci spaccati il fegato.

Miley Cyrus

Prima che Miley facesse cover dei Replacements con Joan Jett e Laura Jane Grace, Moby si era già reso conto del suo potenziale alternativo. Nel 2014 girò un corto con lei e i Flaming Lips. Moby però non ha alcun merito nel lavoro dei Flaming Lips dopo Embryonic. Probabilmente nessuno lo vuole, quel merito.

La prevalenza dei cori gospel nella musica pop

Questa me l’ha suggerita il mio editor. Dato che non ho mai ascoltato davvero Moby prima di oggi, devo fidarmi della sua parola. A me piacciono più gli Staples SIngers, ma trovare dieci cose su cui Moby aveva ragione prima di chiunque altro non è così semplice come i vostri genitori possono avervi datto credere. Quindi sì, dai, diciamo “la prevalenza dei cori gospel nella musica pop.”



Il veganesimo

Anche se non è stato effettivamente un precursore del movimento, possiamo dire che Moby ha piuttosto ragione nel dire che gli animalisono una cosa molto bella. Inoltre guadagna punti per essere sempre stato un attivista per i loro diritti, senza essere sceso nella misantropia proto-razzista alla Morrissey.

I VOID

Certo, chiunque può sostenere che i VOID o i Los Crudos non sono stati i migliori gruppi hardcore della storia, ma Moby adora i VOID, e continua a mettersi loro magliette per dimostrarlo. Dato che in passato faceva punk in prima persona, è molto improbabile che sia stato uno stilista a scegliergli i vestiti. E, come tutti noi adulti che ancora portiamo magliette dei gruppi, sembra un po’ ridicolo ad averle addosso.

