Dieci remix epici di “All Star” degli Smash Mouth, la canzone più importante del 2016

Allora, lo sappiamo che vi abbiamo detto che le classifiche di fine anno fanno schifo e non servono a niente, e continuiamo a sostenerlo. Tuttavia, anzi, proprio in accordo con quanto affermato nell’articolo, capita che certi frammenti di passato riemergano in tempi diversi, contesti diversi, panorami socio-politici diversi, assumendo nuovi significati. Per queste cose abbiamo uno spazio speciale nei nostri cuori, perché per quanto non appartengano al nostro tempo, ci hanno stimolato e sostenuto nel corso degli ultimi, lunghissimi dodici mesi tanto quanto i nostri eroi moderni. Una di queste canzoni è “All Star” della band anni Novanta Smash Mouth da San Jose, California.

Non la versione originale, però. No, sarebbe una cosa ridicola. Perché la canzone “All Star” della band anni Novanta Smash Mouth da San Jose, California, quest’anno ha goduto di una serie di rivisitazioni una più fine e ricca dell’altra. Nel magico mondo di internet, in cui poniamo le basi della nostra scena, la canzone “All Star” della band anni Novanta Smash Mouth da San Jose, California, è stata lanciata verso una sfera di significatività culturale ancora più alta di quella che occupava nel 1999, quando è stata pubblicata per la prima volta, o nel 2001, quando è stata usata per la promozione del blockbuster Shrek.

Grazie, in gran parte, a un uomo chiamato Jon Sudano, che Noisey ha intervistato qualche mese fa, “All Star” è diventata un faro di speranza e gioia durante un anno pieno di grigiume e depressione. “My world’s on fire, how about yours?” ci chiedono gli Smash Mouth, come vecchi amici, a cui tutti rispondiamo: “Anche il mio”. Eppure, mentre l’universo ci prendeva a pugni in faccia come mai prima, gli Smash Mouth erano lì a cullarci e a sussurrarci “You’ll never shine if you don’t glow”.

Con ciò, amici, vi lascio con una selezione dei migliori remix di “All Star” per accompagnare la fine dell’anno. Penso che sia superfluo aggiungere che i primi venti posti in classifica sono occupati dai venti video di Jon Sudano, che potete guardare qui. Quando segue sono altri dieci remix non in ordine perché mettere dei remix degli Smash Mouth in ordine di qualità equivale a blasfemia. Buon Natale, stelle!

“ALL STAR” – SMASH MOUTH (THE BLACK PARADE REMIX)

“ALL STAR” – SMASH MOUTH (WAKE ME UP REMIX)

“ALL STAR” – SMASH MOUTH (DOWN WITH THE SICKNESS REMIX)

“ALL STAR” – SMASH MOUTH (CRAWL STAR REMIX)

“ALL STAR” – SMASH MOUTH (DOOT REMIX)

“ALL STAR” – SMASH MOUTH (“UNFINISHED” THOMAS THE TANK ENGINE REMIX)

“ALL STAR” – SMASH MOUTH (EPIC DUBSTEP REMIX)

“ALL STAR” – SMASH MOUTH (MOM’S SPAGHETTI REMIX)

“ALL STAR” – SMASH MOUTH (SEINFELD PLUS BEES REMIX)

“ALL STAR” – SMASH MOUTH (REALLY DANK REMIX)

