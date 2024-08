Diego Fusaro ha dissato “Jack” la Furia

È diventato questo scrivere di musica, vero? Siamo nel 2018 e siamo tutti qua a correrei dietro ai click e alle views e all’engagement a forza di opinioni scottanti, pezzi di reazione, chiamate alle armi, alzate di scudi. Tu volevi solo recensire gli album delle tue band underground preferite e condividerle con il mondo. Magari ascoltare i dischi prima dell’uscita per gasarti con gli amici. Non è che volevi davvero dire la tua sui grandi temi della cultura contemporanea.



Poi però Diego Fusaro fa uno stato su Jake La Furia e ti ritrovi impelagato nelle sabbie mobili del lol e ti sbracci in cerca d’aiuto ma nessuno risponde alle tue grida, nessuno ti vede mentre affondi inesorabilmente nell’ironia e nei layer e nel random, e con il tuo ultimo respiro, mentre il fango comincia a grattarti l’ugola, rantoli un disperato e definitivo “stavo quasi per diventare pubblicista”…

Comunque. È successo questo:

Diego è indignatissimo. Il superlativo non è casuale. Quello sporco ciccione rozzo che è Jack La Furia ha citato il nostro amatissimo (ancora!) Aristotile. Con la i. È un caso-scuola del “mischione di suggestioni estetiche del socialismo reale, affermazioni di destra e citazioni estrapolate e rimaneggiate” di cui parlava qualche tempo fa VICE. Con l’aggiunta di un sottotesto alla ah signora mia sul rap, sacco da boxe contro cui affondano pugni facili gli opinionisti in cerca di facili consensi.

Detto questo, sorgono spontanee due domande sull’origine di questo stato:



1) Come è finito Diego Fusaro ad ascoltare Penna capitale, in cui sta “La notte in cui rovesciammo l’ordine”, cioè il pezzo in cui Jake dice “Frà, è tempo di paga e la strada viene a riscuotere /

O il piombo ti vaga dentro la psiche più di Aristotele”? Glielo ha consigliato Spotify dopo che si era dimenticata accesa la playlist “Graffiti Pop”? Oppure è sempre stato un Dogofiero e ha pensato di tradire tutto ciò che ama in cambio di facile polemica?

2) Oppure, più realisticamente, ha sentito in radio “Amore Zen” delle Vibrazioni in cui Jake dice “Fuori dalle gabbie, fuori come la gabber / Frasi di Aristotele, vino dentro al decanter” e ha deciso di scagliarvisi contro mosso da un genuino senso di indignazione?

3) Diego è conscio dell’esistenza di “Sangue, Strass, Pailettes”, in cui Jake se ne esce con un dito medio glorioso dicendo “Lo leggo sul giornale, ma chi se lo incula / Tanto come minimo hanno scritto Jack La Furia”? Ha forse sbagliato apposta il nome di Jake per generare più confusione?



Per quanto è bello immaginare il vecchio Diego che si gasa “Briatori” cercando di coglierne lo spirito capitalista per cristallizzarlo nei suoi insensati pipponi reazionari, probabilmente voleva solo rompere le scatole a chi ascolta rap (cioè tutti, nel 2018) e scatenare un po’ di casino. E ci è riuscito, facendo arrabbiare un bel po’ di gente nei commenti sotto al suo post. E facendomi scrivere ben cinque paragrafi, compreso questo, sulla questione. Scrivere di musica. Che storia, eh?

