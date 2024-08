Quando è uscito, nel 1982, Blade Runner ha cambiato il mondo della fantascienza con i suoi effetti speciali. Blade Runner 2049 punta ancora più in alto. Siamo stati sul set del sequel per incontrare il production designer e il regista Villeneuve e scoprire come il film ha preso vita. Poi, ci siamo fatti raccontare dai protagonisti—tra cui Harrison Ford e Ryan Gosling—come è stato vivere in un mondo così surreale.