Dipinti surreali di un mondo fiabesco

Una serie di ragazze molto giovani ma che non sembrano per niente ingenue posano circondate da spettri di animali. L’immagine di una ragazzina pre-adolescente dall’espressione impassibile che tiene in mano un gigantesco insetto si alterna un’altra figura dall’espressione oscura che sovrasta un piccolo uomo-albero intento a colpire la sua gamba con un’ascia in miniatura.



La mente dietro questi dipinti, Roby dwi Antono, gioca con i ritratti di bambine accattivanti ma macabre, intrecciati insieme con i personaggi dei libri di fiabe. Antono, un illustratore indonesiano con un profondo interesse per il disegno grafico, utilizza colori acrilici e ad olio su tela e su legno.

Per iniziare il processo preliminare dei suoi disegni, il ventisettenne illustratore realizza i suoi schizzi al computer prima di prendere in mano il pennello. “All’inizio realizzo un disegno digitale a colori” racconta Antono a Creators “mi basta per provare i colori ed ovviamente immaginare cosa voglio dipingere sulla tela.”

Tutte le immagini courtesy dell’artista.

L’artista mostra una spiccata abilità nel combinare un realismo impeccabile con temi sconcertanti. I suoi soggetti — la natura e le bambine — coesistono sulla tela in strane condizioni e sotto bizzarre proporzioni. Persone sproporzionate vengono affiancate da orsi grizzly grandi come cagnolini. Piante che germogliano in tutte le direzioni dalle sommità dei capi ed inaspettatamente si annidano nelle braccia.

Antono spiega che la sua tecnica è basata principalmente sull’improvvisazione “per l’idea, di solito prendo spunto dalle mie attività o sensazioni giornaliere, o dalle storie di amici e familiari. Anche se è spesso raffigurata una giovane ragazza non significa che io abbia una sorella. Dipingo quello che sento, e in qualche modo immagino sempre personaggi strani.”

