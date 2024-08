Rihanna non vuole proprio collaborare con Diplo

Non si diventa una delle popstar più amate del mondo senza un’idea precisa di quello che si vuole o non si vuole. E per quanto non rilasci spesso dichiarazioni, viene da pensare che Rihanna sappia esattamente che cosa vuole fare, quando e con chi, e che sia piuttosto decisa nel dettare legge al riguardo.

In caso avessi dei dubbi, è arrivato Diplo a confermare i miei sospetti. In un’intervista con GQ Style, ha raccontato delle sue speranze di collaborare con lei per una futura traccia dei Major Lazer e di come ogni suo tentativo sia stato brutalmente bloccato finora:

Penso che prima o poi lei sarà su un nostro pezzo. Spero. Altrimenti, non m’interessa. Le ho fatto sentire “Lean On” e lei mi ha detto che non fa musica house. Quella volta mi sono dato un gran sberlone in faccia da solo. Un’altra volta sono andato in studio con lei, ed è venuto anche Future. C’era anche The Weeknd. C’era anche Metro Boomin, che ai tempi nessuno conosceva. Si respirava un’aria pazzesca. Future le ha fatto sentire, tipo, 700 canzoni. Erano le quattro di mattina. Finché io non ho detto: “Yo, G, se non mi fate mettere un pezzo me ne vado”. Così le ho fatto sentire una canzone. E lei mi ha detto: “Questa roba sembra un pezzo reggae da aeroporto”. […] Volevo ammazzarmi.

Chiudete gli occhi e pensate a Rihanna che dice: “Questa roba sembra un pezzo reggae da aeroporto”. È la cosa più naturale del mondo, vero? Forse ha anche riso un po’ mentre lo diceva, per esprimere meglio il proprio stupore e il proprio disdegno. A quanto pare sembra destinata a restare “l’unica artista che [i Major Lazer] non possono avere”, almeno per ora.

