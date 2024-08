(Dirty) Fashion Business: Racconti di sesso tra gente della moda

Questo post è stato realizzato in collaborazione con Durex.



Nell’industria della moda c’è un detto: “È sempre la Fashion Week da qualche parte nel mondo.” E se lo diciamo è perché, coi ritmi serratissimi della moda, per editor, fotografi e PR non passa mese senza che la loro presenza sia richiesta a lato di una qualche passerella in un qualche paese del mondo. Che vita dura, lo so.

Le avventure sessuali in tempi di fashion week non saranno esattamente professionali, ma in questo ambiente sono diventate in fretta una specie di rito di passaggio e una fonte inesauribile di racconti nelle tante serate tra colleghi. Si tratta di storie particolarmente interessanti, e non solo perché di solito coinvolgono città esotiche e decadenti e modelli particolarmente attraenti, ma anche perché sono tutte diverse. Un po’ come le puntate di una serie tv, ma molto più esplicite di un qualunque episodio di Sex and the City.

Molte di quelle che ho sentito sono però accomunate dal momento dell’acquisto dei preservativi, un’esperienza per molti particolarmente provante—soprattutto se non conosci la lingua del paese in cui ti trovi e il farmacista non spiccica una parola d’inglese. In quei casi, solo un po’ di umorismo e di savoir faire tipico della gente della moda può salvare la situazione, e aiutarti ad accumulare l’esperienza necessaria a rendere il prossimo viaggio alla ricerca di preservativi molto più semplice.

Per capire come (e perché) i miei colleghi del mondo della moda abbiano questa passione per le avventure all’estero, ho chiesto a un po’ di loro di raccontarmi i momenti più divertenti che hanno vissuto.

Karen, 23 anni, stylist



È stata sicuramente l’esperienza più random che abbia mai avuto. Non voglio dire che sia stata brutta, ma avrebbe potuto sicuramente essere meglio. Stavo facendo da assistente per uno shooting organizzato a Mosca subito dopo la settimana della moda. C’era un modello molto carino, e la mia capa continuava a scherzare su quanto sarebbe stato divertente se avessi scelto uno dei ragazzi e me lo fossi portato nei bagni durante la pausa caffè. A quanto pare è una specie di rito di iniziazione nella moda—o un atto di nonnismo, volendo trovargli un nome più realistico. Ad ogni modo, la capa sembrava molto divertita da quest’idea e snocciolava una battuta dopo l’altra. Fortunatamente lo faceva in francese, unico fatto che è riuscito a impedirmi di sprofondare per l’imbarazzo e la vergogna nella certezza che i modelli parlassero al massimo qualche parola di inglese, figuriamoci il francese. Poi però a fine giornata, mentre ci preparavamo a chiudere lo shooting, uno dei modelli mi si è avvicinato dicendomi, ‘Je sense tu es very belle, petit macaron’ (ovvero, traducendo dal suo francese traballante, ‘Ti trovo molto carina, piccolo macaron’) per poi aggiungere in inglese, “Hai passato tutto il giorno a mettermi vestiti addosso, adesso che ne dici di togliermeli?” L’ho guardato strabuzzando gli occhi, poi senza pensarci troppo, in uno stato di eccitazione mista a imbarazzo, l’ho portato in bagno e l’ho spogliato. Che altro avrei dovuto fare? Avevo la faccia all’altezza del suo cavallo quando da dietro ho sentito la mia capa che, con tono a metà tra il materno e il divertito, mi chiedeva attraverso la serratura, “Karen, chérie, stai usando le protezioni, giusto?” A quanto pare nel mondo della moda non c’è mai un momento di privacy.

Foto via Unsplash.

Tanja, 23 anni, fotografa di moda



Non è una storia particolarmente romantica, anzi: la descriverei più come una prova di resistenza. Ma di quelle estremamente piacevoli. Ero a una settimana della moda in Sud America con un mio collega che si occupa di video, e la rivista per cui lavoravamo ci aveva prenotato due camere in un business hotel con tutti i comfort. Dopo quattro giorni di duro lavoro ci siamo concessi un po’ di svago razziando il minibar della sua camera da letto—finché non ci siamo ritrovati a fare sesso, un preservativo dopo l’altro. Non solo una volta o due, ma per tutta la notte. Sul letto, in bagno, sul frigo del minibar, e persino sull’asse da stiro estraibile. Quest’ultima posizione è stata la più divertente, perché a un certo punto l’asse ha ceduto sotto il nostro peso facendoci cadere per terra. La mattina successiva sarei dovuta partire presto, ma abbiamo pensato di farlo ancora una volta. Solo che nel frattempo erano finiti i preservativi, così ci siamo arrangiati con quei canali porno a pagamento che sono disponibili in molte stanze d’albergo, messi in riproduzione a fare da sottofondo a baci e toccatine varie. Una settimana dopo, tornati a casa, il mio collega-amante mi ha poi raccontato che l’hotel aveva mandato in redazione un conto salatissimo (diciamo che quell’asse da stiro ci è costata cara). Il nostro responsabile non ha mai toccato l’argomento, ma di certo non ha lasciato correre: dovendo organizzarci un altro viaggio di lavoro all’estero, ci ha prenotato due posti in un ostello con letti a castello, dormitori misti e bagni condivisi. Non sapevo se ridere o piangere.

Alessandro, 25 anni, PR



Non c’è niente come finire i preservativi nel peggior momento possibile. Ero a Milano con i miei colleghi per gestire l’afterparty di un brand di lusso al quale curiamo la comunicazione, e avevo incontrato un ragazzo molto carino, un modello. Avevamo passato l’intera giornata prima della sfilata a flirtare, ed eravamo andati avanti durante le prove e mentre passava per trucco e parrucco. Sapevo che quella sera ci saremmo rivisti all’afterparty, e che magari qualche ora dopo saremmo finiti in camera mia, quindi ho inventato un mal di testa improvviso e ho lasciato l’ufficio, pronto a correre alla prima farmacia prima della chiusura. Arrivato al bancone mi sono reso conto che la confezione era troppo grossa per infilarla in tasca, così ho comprato un sacco di altri medicinali e mi sono fatto dare un sacchetto in cui infilare il tutto. È una tattica che mi piace chiamare ‘Il cavallo di Troia’: ovvero comprare cose a caso per dissimulare un certo, e spesso scabroso, acquisto. Non è che mi vergogni di comprare i preservativi, mi scoccia solo ricevere quelle occhiatine dal cassiere di turno—perché c’è sempre quello che ti guarda tutto divertito. Nel mio caso era un farmacista sulla sessantina, che nell’infilare la confezione nel sacchetto mi ha detto, ‘Quanto avrei voluto fare lo stesso ala tua età. Ora ho due figli!’ Ho accennato un sorriso per dissimulare l’imbarazzo e sono uscito, certo che di lì a poco avrei dovuto abbandonare la tattica del cavallo di Troia, perché anche quella aveva iniziato a perdere il suo effetto.

