Le parti più fighe del discorso di Snoop Dogg su Tupac alla Rock and Roll Hall of Fame, tradotte

Come preannunciato, lo scorso weekend Snoop Dogg ha introdotto il suo amico e collaboratore Tupac Shakur nella Rock and Roll Hall of Fame, al Barclays Center di Brooklyn, New York. Nel suo discorso non si è trattenuto dall’esprimere emozioni forti, ma nemmeno ha nascosto il suo famoso senso dell’umorismo.



“Per quanto molti lo ricordino come una specie di supereroe criminale“, Snoop ha detto, “Tupac era semplicemente una brava persona e la sua musica rappresentava come nessuno prima di lui. È perché non ha mai nascosto nulla. Lo portava come una medaglia. Senza giustificarsi, Pac ha fatto sue quelle contraddizioni che dimostravano che non siamo soltanto personaggi nel romanzo scritto da qualcun altro. Essere umani significa molte cose allo stesso tempo. Forte e deciso. Testardo e intellettuale. Coraggioso e impaurito. Amorevole e vendicativo. Rivoluzionario e ‘oh, sì, oggi mi spacco’“.



“Pac è un pezzo di storia per un motivo“, ha proseguito Snoop, verso la fine del suo discorso. “Perché ha fatto la storia. È la storia dell’hip-hop. È la storia degli Stati Uniti e, proprio come a scuola, più approfondisci e più ne sai. Quindi studiate. Non sto parlando di Pac il rapper, né di Tupac l’attore, sto parlando di Tupac l’essere umano“.

Un’altra cosa molto bella sono stati gli aneddoti di Snoop su Shakur. Ha raccontato del loro primo incontro nel 1993, “a una festa di fine riprese a Los Angeles, e quella sera Pac mi passò il primo blunt della mia vita. È vero. È stato Tupac a far fumare Snoop Dogg. Prima di allora la spacciavo e basta. Di lì a poco siamo diventati amici.“



Snoop ha anche raccontato di quella volta che è andato a fare parasailing con Tupac. Presente quella cosa in cui ti metti un paracadute e ti fai trainare da un motoscafo? Ecco, così ma con Tupac.



Non ho mai parlato di ‘sta roba prima d’ora ma dice molto del viaggio che abbiamo condiviso. Avevo appena vinto il processo in cui ero stato accusato di omicidio e Suge [Knight, ndt] ci aveva portati tutti in Sud America per staccare la testa dal bordello che c’era stato, e io e Pac ci siamo messi a fare parasailing. Eh sì. Snoop Dogg e Tupac uno accanto all’altro, entrambi col paracadute. Ricordatevi che io ero appena stato assolto e Pac era appena uscito di prigione. Voi sapete cos’è il parasailing? Perché noi non ne avevamo idea. Eravamo seduti sul bordo della barca con addosso tutta l’attrezzatura, a una certa la barca parte e noi ci ritroviamo in acqua tipo BOOM! Non so che cosa ci fosse lì, se squali, polipi o altro. Ci sono rimasto.

Snoop ha infine parlato di come Pac ha predetto la sua carriera da attore:



È stato assurdo non solo perché pensavamo di essere in cima al mondo, ma perché in quegli anni lo eravamo veramente. Pac mi disse che voleva fare un film, e che mi vedeva come il protagonista. Ed era serio. Eravamo fattissimi, e quindi non gli diedi tanto peso. Ma lui era serio. Mi vedeva come attore. Vedeva più potenziale in me di quello chevedevo io, ed è strano perché dopo la sua morte sono iniziate ad arrivarmi offerte dal cinema. Pac si è preso cura di noi anche dopo che se n’è andato.

