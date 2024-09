Disney ha costruito una stanza che funziona come un enorme caricabatterie

Il loro lavoro è stato pubblicato in un articolo su PLOS One dal titolo “Quasistatic Cavity for Ubiquitous Wireless Power Transfer,” o, in altre parole, come costruire una stanza che carica il tuo iPhone appena ci metti piede dentro, come per magia.

Per mettere alla prova questa idea, hanno costruito una stanza con mura, soffitto e pavimento fatto di pannelli di alluminio. Hanno poi eretto un lungo palo di rame al centro della stanza, dotato di piccoli condensatori nel mezzo. Questi condensatori trovano i campi elettrici e settano la frequenza elettromagnetica della stanza. La corrente viaggia su per il palo, attraverso il soffitto, giù per i muri e di nuovo al palo, generando campi magnetici che circolano intorno al palo, spiegano i ricercatori nel video qui sopra.

Videos by VICE

Le simulazioni mostrano che i ricercatori sono riusciti a trasmettere 1.9 kilowatt di energia in modo sicuro per gli esseri umani, testata su un modello generato a computer. Nessun organo interno è stato fritto durante gli esperimenti fatti in questa stanza ricaricante

I ricercatori sottolineano il fatto che la stanza ricaricante possa essere riprodotta in scala variabile: potrebbe essere un cestino dove butti tutti i dispositivi a ricaricare alla fine della giornata, o un magazzino che ricarica più macchine contemporaneamente. È facile immaginare usi futuri: garage wireless per ricaricare automobili elettriche, magari? Forse un giorno potremo avere bunker antiatomici senza bisogno di prese della corrente, o potremo ricaricare le nostre protesi da cyborg fatte in casa semplicemente entrando in una stanza ricaricante, senza inciampare su alcun cavo.